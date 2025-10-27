Вечерний @Калининград: безумство Литвы, спасение дома и праздник ряпушки

Какие последствия будут иметь решения, которые принимают власти Литвы в отношении транзита, для Калининградской области? Этот вопрос в последнее время волнует многих жителей региона, который и так находится под давлением всевозможных ограничений. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. В понедельник депутат Сейма, лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. Тем не менее заявления со стороны соседей выглядят вполне реальными.





От решения литовских властей закрыть погранпереходы с Белоруссией может пострадать калининградский бизнес, а с ним и потребители, ведь все издержки будут заложены в цены. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» сенатор от Калининградской области Александр Ярошук. Он также считает, что рычагов давления на Литву уже практически не осталось. «Руководители наших государств-соседей и не только соседей-европейцев вошли в какую-то такую русофобию, что за этой русофобией они разума лишились. Как бес в них там вселился. Но это, я надеюсь, скоро пройдёт», — сказал Ярошук.

Много лет жители ул. Суворова в Черняховске пытаются спасти свой дом — памятник архитектуры XIX века. Он благополучно пережил многочисленные перипетии двух веков, но в последние годы «споткнулся» о бездействие властей, ничего не предпринимающих для его ремонта. Крыша давно прохудилась, по стенам во время дождя льется вода, в квартирах отваливаются обои и сыплется штукатурка. При этом капитальный ремонт здесь так и не начинают. В причинах происходящего разбирался «Новый Калининград».

Самая многочисленная рыба Виштынецкого озера наконец получила в Калининградской области свой собственный гастрономический фестиваль. В субботу, 25 октября, в Краснолесье Нестеровского района прошёл День ряпушки. На окраину Роминтской пущи ради этого события съехались пионеры локальной гастрономии (представители ресторанов «Штайндамм 99», Seasons, «Балт», «Судак» и «Телеграф»). Вместе с калининградцами туда прибыли организаторы «Фестиваля ряпушки» в карельской деревне Вокнаволок Елена Хмелевская и Ольга Шаклеина, которые рассказали о собственном опыте событийного туризма.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

