Вечерний@Калининград: вертикальные скамейки, инфляция и топ студий

Вертикальные лавочки, замеченные на променаде Зеленоградска, вызвали шквал критики и стали практически мемом проекта «Янтарный талисман», из-за которого променад города-курорта в разгар сезона превратился в стройплощадку. Некоторым жителям региона это ноу-хау, что говорится, «не зашло», они даже создали петицию (!) и организовали сбор подписей (!!), чтобы эти скамейки с променада убрать. Проблема вышла на федеральный уровень и заботит читателей, наверное, больше, чем цены на авиабилеты. Почему появились вертикальные лавочки и кому предназначены, в интервью «Новому Калининграду» рассказал главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко. Спойлер: главные «пользователи» таких «малых архитектурных форм», по словам архитектора, — люди с ограниченными физическими возможностями.



Он также рассказал, что пока что подрядчик просто поставил эти «малые архитектурные формы» на променаде в ряд, потому что ему негде было их складировать. Но когда завершатся работы, «лавочки» обещают установить под нужным углом, наклоном, и тогда на них смогут опираться, например, люди на ножных протезах, которым трудно присаживаться на обычные скамейки. Кстати, если вбить словосочетание «вертикальная скамейка» в поисковик, то окажется, что ничего удивительного в них нет. В Варшаве они появились еще в 2020 году, их тестировали представители Департамента помощи инвалидам, проект был направлен в первую очередь в помощь пожилым людям, для которых сидение на низкой скамейке является проблемой. В Москве их активно тоже используют — в новых вагонах метро. Да и в Калининграде «вертикальные скамейки» можно увидеть в автобусах и даже в заведениях общепита, правда они там другой конструкции.





По словам архитектора, в Зеленоградске на променаде также размещают шезлонги и параметрические скамейки. «Это такое модное урбанистическое слово, некий футуризм в архитектуре, то есть плавные формы, практически бионические», — рассказал он в интервью. Но, по всей видимости, немало наших жителей придерживаются консерватизма, а модные урбанизмы и футуризмы в архитектуре их не сильно впечатляют, поэтому они требуют вернуть назад привычные металлические скамейки со спинками. Денис Крыщенко же предлагает подождать конца ноября, когда работы на променаде завершатся, и всё встанет на свои места. Нам же остается только порадоваться за жителей, для которых проблема скамеек затмевает все остальные.

Между тем, «Новый Калининград», пользуясь случаем, поговорил с главным архитектором Зеленоградска также о том, имеют ли местные власти право голоса при обсуждении строительства в прибрежных муниципалитетах, как могут влиять на появление точечной застройки и о социальной инфраструктуре новых городов, которые планируется построить под Зеленоградском. Читайте интервью полностью по ссылке.

О других, менее серьезных проблемах (по мнению части наших жителей) в пятницу говорили в БФУ им. И. Канта, где проходила ежегодная Коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике Центробанка. Журналистам довелось пообщаться с советником главы ЦБ Кириллом Тремасовым и задать ему несколько вопросов. Главный, наверное, — почему инфляция в Калининградской области выше, чем в среднем по стране, и что с этим делать. Советник Эльвиры Набуллиной отметил, что накопленная инфляция в регионе превысила общероссийскую на 5,3%, причем, отрыв сформировался в основном за последние пять лет.

«Произошло это в основном из-за за логистических причин, которые, выражаясь языком экономистов, „создали проблемы на стороне предложения“, — пояснил советник главы ЦБ. — Банк России денежно-кредитной политикой воздействует на спрос в экономике. Мы добиваемся того, чтобы он соответствовал её возможностям А „узкие места“, которые возникают в регионе, мерами денежно-кредитной-политики, с сожалению, не „расшиваются“». Тремасов выразил надежду, что по мере нормализации ситуации с логистикой, местные показатели инфляции «станут более близки к общероссийским». Правда, когда решатся эти проблемы, ставшие головной болью для всего региона в начале 90-х? Кто ж знает.

Тем временем, «Литовские железные дороги» (ЛЖД), объявила о прекращении перевозок продукции «Лукойла» в Калининград. Причина — новые санкции США и Великобритании против российский нефтяной компании, сообщает «Sputnik Литва». Как пишет издание, в 2024 году ЛЖД перевезли в Калининградскую область 371 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 345 тыс. тонн — продукция «Лукойла». В 2025-м компания перевезла 194 тыс. тонн нефти «Лукойла». Официальные власти региона пока эту ситуацию не комментируют. Остается надеяться, что с бензином в области перебоев не будет. Но опасения по поводу продолжения роста цен на топливо эти новости всё же вызывают. И что является фактором инфляции в данном случае? Читайте выше: ситуация с логистикой.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать рынок долгосрочной аренды квартир региона. Тема нового обзора — самые дорогие студии Светлогорска. Большинство из них находятся в комплексах апартаментного типа. За 45 — 60 тысяч рублей в месяц жителям готовы предложить вид на море, гостиничный сервис и мебель с приставкой «премиум», а за отдельную плату — тренажёрный зал, спа и уборку. По всей видимости, потенциальных квартиросъемщиков проблема высокой инфляции и логистики в Калининградской области волновать точно не будет. Как и, наверное, проблема вертикальных скамеек.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», из архива Дениса Крыщенко