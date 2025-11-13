Вечерний@Калининград: субсидии «для своих», за гранты — да, и тандем несочетаемого

В казавшемся бесконечным «туннеле» транспортных проблем Калининградской области, похоже, забрезжил свет. По крайней мере, робкую надежду на это внушает состоявшееся накануне совещание в Совете Федерации, главной темой которого стало обсуждение субсидированных авиаперевозок. На встречу, организованную калининградским сенатором Александром Шендерюком-Жидковым, были приглашены замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, первый замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, а также топ-менеджеры авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», S7, «Смарт-авиа». Участвовали в совещании и представители областного правительства.

К слову, именно вице-премьер регионального кабмина Александр Рольбинов прямо предложил Минтрансу вернуться к прежнему механизму — исключить «неместных» льготников из категорий, которым полагаются субсидированные билеты на калининградском направлении. В свою очередь Шендерюк-Жидков озвучил встречное предложение сделать доступным только «для своих» плоский тариф «Аэрофлота» — 6800 руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11300 руб. — при покупке билета в оба конца. Выступил сенатор и с инициативой предоставить авиакомпании данные по жителям региона, дабы избавить последних от выматывающего процесса покупки субсидированного билета, когда с электронной загрузкой документов постоянно происходят сбои, а сканы проверяют по несколько дней.

Доводы «калининградских» остальными участниками встречи были услышаны и, что немаловажно, в целом поддержаны. Правда, и здесь не обошлось без «нюансов». В частности, областным властям предложили определиться, что для них в приоритете: комфорт «аборигенов» или туристическая привлекательность региона, которую «прокачивали» всеми возможными способами последние годы. Ведь, по сути, отдавая субсидированные авиабилеты калининградцам, власти отбирают их у туристов, число которых может на этом фоне заметно поубавиться. «Поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, разговаривать с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту всю историю, и комплексно подойти к решению», — резюмировал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. В чью сторону склонится «чаша весов» с льготными авиабилетами, покажет время. Хотелось бы верить, что в этом вопросе властям удастся найти устраивающий все стороны компромисс.

Пока с Совфеде решали проблему транспортной доступности самого западного региона, в Президентском фонде культурных инициатив подводили итоги первого грантового конкурса 2025 года, в котором среди прочих участвовали и калининградские проекты. В числе победителей таковых оказалось целых шесть. Это проекты, направленные на сохранение исторической памяти, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на создание художественно-технологической среды, где видеоигры осмысляются как форма искусства. Подробнее о культурных инициативах, на реализацию которых будут выделены немалые суммы из «государевой казны», рассказываем в нашей публикации.





12 ноября в атриуме калининградской Третьяковки открылась необычная выставка. Причем, чтобы побывать на ней, не придется даже покупать билет, так как экспозиция разместилась в атриуме — на парадной лестнице галереи, куда можно заходить совершенно свободно. Что будет, если попытаться сочетать несочетаемое, соединив металл, шерсть, оптоволокно, вышивку и сварку, и сможет ли ЗД-принтер заменить художника, даже если тот творит из мусора — ответы на все эти вопросы узнал «Новый Калининград», побывав на открытии выставки «Другой текстиль: другой текст, другой стиль».

К слову, поход в Третьяковку вполне можно запланировать на предстоящие выходные, благо до них уже рукой подать. Если же вы прохладно относитесь ко всякого рода «культурным экспериментам», не беда, у нас для вас найдется внушительный список иных развлечений и активностей — от спортивных до клубных. Фестиваль «Рок ради жизни» в «Ялте», научный фестиваль «Кстати 80», конференция «Корабельные чтения» в Музее Мирового океана, матч «Локомотива» против «Динамо-Метар», трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и на «Вагонке» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых интересных событий предстоящих выходных.