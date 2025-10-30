Конкуренция с туристами: как в Совфеде обсуждали льготные авиабилеты

0 0

Жителям Калининградской области, оказавшимся минувшим летом заблокированными в регионе из-за проблем с авиабилетами, по всей видимости, можно надеяться на лучшее. На совещании в Совете Федерации, которое прошло 11 ноября, представитель Минтранса РФ дал понять, что федеральные власти не против предложения региональных вернуть калининградцам преференции при покупке льготных билетов. Правда, в этой ситуации могут пострадать туристы. За тем, как «в верхах» обсуждали, должны ли калининградцы конкурировать с туристами за право добраться домой, наблюдал «Новый Калининград».



Поводом для встречи стал летний транспортный коллапс. С 2025 года в программу льготных перевозок (3500 руб. до Санкт-Петербурга и 3800 руб. до Москвы) наряду с жителями области и студентами вошли пенсионеры и молодежь из других регионов. Это моментально сделало билеты практически недоступными для калининградцев — их разметали за считанные дни и даже часы. Редакция «Нового Калининграда» направляла запросы в Росавиацию и Минтранс РФ с просьбой рассказать, по какой причине калининградскую программу распространили на туристов из других регионов. Однако вразумительных ответов так и не получила.

Организатором совещания в Совете Федерации выступил калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, с начала октября плотно взявшийся за тему транспортной недоступности региона. На мероприятие пригласили замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина, первого заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, топ-менеджеров авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», S7, «Смарт-авиа».

По словам Шендерюка-Жидкова, он также приглашал принять участие в мероприятии сенатора от Ульяновской области Айрата Гибатдинова, который в конце октября направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой обеспечить доступную стоимость авиабилетов из Калининграда. Однако Гибатдинов на встречу не пришёл.

Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, фото: сайт Совета Федерации



Шендерюк-Жидков привел пример последствий транспортной недоступности региона: два участника СВО во время короткого отпуска были вынуждены покупать билеты по 50 тысяч рублей, так как других вариантов добраться домой у них не было. «Вопрос ведь заключается не только в том, чтобы у калининградцев были субсидированы тарифы — конечно, они должны быть. <...> Но вопрос еще в доступности авиабилетов билетов в определенные даты и моменты времени», — пояснил сенатор. По его словам, летом и зимой Калининград сталкивается с интересом туристов, «который, с одной стороны, благо для области, но, с другой стороны, приводит к тому, что тарифы резко начинают расти».

«Сегодня на 28 декабря можно купить билет за 25 тысяч рублей экономом по направлению „Москва-Калининград“. Хотя вы прекрасно знаете, что многие дети, студенты, которые учатся здесь и в Москве, возвращаются домой к своим родителям. Для них эта перевозка становится недоступной, — посетовал Шендерюк-Жидков. — Ведь другого способа для того, чтобы добраться на основную территорию Российской Федерации, у нас нет».

Заместитель Министра транспорта РФ Владимир Потешкин заверил, что Калининграду «уделяют особое внимание», область «всегда в фокусе». По итогам 2024 года через аэропорт Калининграда перевезено 4,8 млн пассажиров. За 9 месяцев 2025 года — уже более 4 млн пассажиров. Поддержка региона осуществляется по двум основным программам субсидирования перевозок. Первая — региональных перевозок, которая связывает Калининград с 15 городами России «от Волгограда до Петрозаводска», на этих направлениях работают семь авиакомпаний, которые уже выполнили более 1000 рейсов и перевезли более 122 тысяч пассажиров.

«Вторая программа — социальная доступность, — продолжил Потешкин. — Она предназначена для наименее социально защищенных категорий граждан — молодежи, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По шести ключевым маршрутам, включая Москву и Санкт-Петербург, летают пять перевозчиков. Программа активно востребована, прежде всего, на Москву. На сегодняшний день в продаже еще оставалось 33,5 тысячи субсидированных билетов, из них 4190 на Москву». Замминистра заверил, что контролирует количество субсидированных билетов в свободном доступе еженедельно, а «процесс выделения средств» проводится комиссионно «достаточно регулярно» с авиакомпаниями.

«Сейчас в рамках поручения заместителя председателя Правительства РФ ведём работу по сокращению категории пассажиров, которые смогут воспользоваться этой программой. Подход был предложен самим регионом в рамках встречи на площадке Минтранса и, соответственно, поддержан Минтрудом России», — сообщил замминистра транспорта РФ.

По данным Минтранса, в 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту. На эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей. Всего до конца года перевезти по льготным тарифам планируется почти 400 тысяч пассажиров. Правда, сколько из них калининградцев, а сколько льготников из других регионов, в министерстве не сообщили. «Как и год назад, Росавиацией в рамках подготовки бюджета на 2026 год были подготовлены предложения по выделению дополнительного миллиарда рублей», — добавил Потешкин, не уточнив, правда, о калининградской программе идет речь либо в целом о программе субсидируемых перевозок и в другие регионы страны.

Замминистра также кинул камушек в огород жителей региона, которые не планируют заранее свои перевозки, а поэтому остаются без доступных билетов: «Мы регулярно говорим о том, что билеты авиакомпании начинают продавать за полгода — восемь месяцев до начала перевозки. Поэтому мы призываем все-таки граждан планировать свои отпуска, тем более то, о чем вы говорите — возвраты домой студентов. Они уже, очевидно, понимают, когда полетят обратно».





Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин, фото: сайт Министерства транспорта РФ

Кроме того, Потешкин рассказал, что вместе с авиакомпаниями прорабатываются так называемые маневры — когда среднемагистральные узкофюзеляжные самолеты заменяют на широкий фюзеляж, что позволяет перевозить больше пассажиров, в том числе эконом-класса. «Калининград — один из первых, наряду с Дальним Востоком, это жители, перевозку которых мы учитываем в приоритетном порядке», — окончил доклад замминистра.

«Проблема понятна, и стоит вопрос, как улучшить обслуживание жителей области, — вступил в дискуссию региональный вице-премьер Александр Рольбинов. — Ограничение количества самих бортов и количества мест, особенно в высокие сезоны, не позволяет дать возможность обеспечить в полной мере, даже если мы увеличим субсидию в два-три раза». Он напомнил, что под субсидированные перевозки можно выделять не более 30% мест в салонах.

«Вместе с тем в 2024 году было поручение президента, у нас действовал механизм, когда льготами могли пользоваться только жители области, причем абсолютно все жители области [без ограничения по категориям], — продолжил вице-премьер. — Мы с этой инициативой обращались в Министерство транспорта и обсуждали эту историю. Владимир Владимирович (Потешкин, участник совещания — прим. „Нового Калининграда“) ее прекрасно знает, потому что он был одним из реализаторов этого в 2024 году. Я помню, какими-то усилиями совместными это все мы выполняли».

Рольбинов «в лоб» предложил Минтрансу вернуться к прежнему механизму — исключить неместных льготников из категорий, которым полагаются субсидированные билеты. «Такой опыт в 2024 году был, и он был достаточно эффективен. Если мы бы этот механизм могли бы применить в следующем году, таким образом мы бы улучшили нашу транспортную доступность», — заключил калининградский вице-премьер.



Александр Шендерюк-Жидков поинтересовался, как региональная власть отнесется к тому, чтобы и плоский тариф «Аэрофлота» сделать тоже только для жителей области (6800 руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11300 руб. — при покупке билета в оба конца).

«Дополнительные возможности только улучшат ситуацию с доступностью области», — с готовностью откликнулся Рольбинов. Он напомнил, что в настоящее время жители региона сталкиваются с серьезными проблемами при поездках на основную территорию России из-за ограничений числа пассажиров поездов, которые ввела Литва, а также проблемами с сухопутным транзитом по территории соседнего государства. «При этом купить билеты на поезд практически невозможно — их разбирают, как только открывается такая возможность. <...> В наш адрес поступает постоянно огромное количество жалоб, что и дети к родителям не могут приехать, и в больницу не могут, и школьники не могут...» — сказал Рольбинов. Он добавил, что зачастую очень сложно планировать поездки заранее, особенно в обычной жизни, когда просто появляется необходимость.

Слово передали первому заместителю гендиректора «Аэрофлота». Андрей Чиханчин тоже заявил, что «Калининград — важная точка». По итогам 2025 года ожидается, что на калининградском направлении будет перевезено «Аэрофлотом» около 1,940 млн пассажиров. «Это даже чуть больше, чем мы перевезли в прошлом году, — сообщил он. — Программа плоских тарифов давно на этом направлении применяется, и по состоянию на 9 месяцев этого года мы уже перевезли около 690 тысяч пассажиров». Он напомнил, что программа плоских тарифов полностью финансируется за счет средств авиакомпании, никаких субсидий от государства «Аэрофлот» на это не получает.

Проблемы, по мнению топ-менеджера компании, возникают из-за объемов кресел и рейсов в летний период. «Мы увеличиваем количество рейсов до 30 рейсов в две стороны полетов. Это учитывает и туристический поток, и поток самих жителей Калининградской области, которые выезжают в отпуск и возвращаются», — рассказал он. По его словам, с дефицитом мест сталкивается большинство популярных маршрутов. «Понятно, что с этим дефицитом бороться достаточно сложно, и, учитывая ограниченность парка, здесь таких прямых явных мер пока предложить достаточно сложно», — сказал он.

При этом, считает Чиханчин, не всегда жителям Калининграда нужно лететь именно в Москву. «У нас есть отдельный рейс в Санкт-Петербург. Более того, мы сейчас начали проводить определенные эксперименты и запустили рейс Калининград-Чебоксары. Может быть, это не совсем очевидная линия, но она очень неплохо отлетала в летний период», — сообщил он.

Шендерюк-Жидков в свою очередь обратил внимание, что если сложить количество пассажиров, которые воспользовались плоскими тарифами (около 700 тыс.), и тех, кто летал по субсидированным билетам (400 тыс.), получается больше миллиона. «Этого точно хватает на жителей Калининградской области, и всех устроит, и на самом деле даже, наверное, останутся плоские билеты для покупки для жителей других регионов», — сделал расчёты сенатор.



Очереди у касс «Аэрофлота» в Калининграде



Еще один вопрос, который Шендерюк-Жидков адресовал Андрею Чиханчину, — проблемы с самим процессом покупки субсидированного билета. С электронной загрузкой документов происходят сбои, сканы проверяют по несколько дней. «Когда в продаже появляются так называемые субсидированные билеты, то у кассы „Аэрофлота“ скапливаются огромные очереди — тоже постоянный источник напряжения. Может быть, в конце концов, всех жителей Калининградской области переписать? Давайте мы попросим правительство Калининградской области выдать вам данные по жителям области, чтобы решить этот вопрос», — предложил сенатор. Первый замгендиректора рассказал, что проблема тут действительно есть и не всё зависит от «Аэрофлота»: «Сейчас не хотел бы в детали погружаться, но, тем не менее, мы двумя руками „за“ и готовы продолжать движение по этому треку, понимая всю его важность».

Шендерюк-Жидков также высказал идею подключить к перевозкам на калининградском направлении другие авиакомпании, чтобы конкуренция позволяла снижать стоимость авиабилетов. Однако замминистра транспорта Владимир Потешкин с ним не согласился. «Нужен флот [новых самолетов], мы ожидаем поступления отечественных воздушных судов. Это должно разгрузить, — сказал Потешкин. — Конкуренцию сделать так, чтобы было 2500 рублей за билет в один конец... На сегодняшний день рынок это не сделает. Думаю, коллеги это могут подтвердить. При этом нужно понимать, что Минэкономразвития РФ ставит нам 18 туристических точек притяжения, которые мы также должны покрывать».

Он добавил, что можно перенаправить на калининградское направление «широкий фюзеляж» и выставить «фулэконом». «Возможно, он прогрузится. А что делать, если он не прогрузится? Поэтому варианты надо искать для того, чтобы удовлетворить потребности именно жителей области, и мы вас в этом, безусловно, поддерживаем, — добавил Потешкин. — А говорить „давайте устроим конкуренцию, пусть там компании побьются“... Сегодня ситуация складывается именно из количества тех воздушных судов, которыми мы оперируем».

«Я все понимаю, но тут простая дилемма, — парировал калининградский сенатор. — Мы же видим, что есть билеты на Калининград на зимние праздники, они стоят 25 тысяч рублей. Мы знаем, что если эти билеты не продадутся по этой высокой цене, то за два−три дня до вылета они уйдут за 5 тысяч рублей. Наверное, с точки зрения туристических перевозок, туристических компаний и так далее это нормальная история. Но это ненормально, что сегодня туристические компании конкурируют с калининградцем за право доехать или уехать из Калининграда. Вы знаете, у нас в прессе много чего пишут. Что, к примеру, у туристических компаний всегда есть доступные билеты по плоским тарифам. Эта конкуренция, когда Калининград стал важной точкой для туристических компаний и они заинтересованы в дешевых билетах, потому что продают комплексные туры, на самом деле негативно играет на социальной ситуации в Калининградской области».

В итоге сенатор предложил подготовить обращение по поводу билетов по плоским тарифам, ситуации с субсидированием и решить проблему с очередями у авиакасс. «Мы в 21 веке живём, это очень как бы странно, что-то надо с этим делать, — заметил Шендерюк-Жидков, комментируя очереди, и добавил, что, как только будет сокращено количество участников программы субсидирования, половина проблемы будет решена.

Также он вспомнил об истории с участниками СВО, которым пришлось покупать билеты по 50 тысяч рублей. «Мы еще в 2022 году с московским авиационным узлом и с Минобороны отработали, что в аэропортах присутствуют коменданты, — ответил на это замминистра. — Если возникают какие-то сложности, через комендатуру это все отрабатываются. Авиакомпании идут навстречу всегда, и это все в живом режиме решается». Он сообщил, что «ни одна авиакомпания не отказывает при перевозке». «Если это не обозначается и просто замалчивается, мы хотим об этом знать», — добавил Потешкин, но не пояснил, как участникам СВО решать проблему дорогих билетов при их покупке через интернет.





Калининградский сенатор поблагодарил замминистра и совсем было собрался завершать встречу, как Владимир Потешкин взял слово вновь. «Я бы просил регион разработать определенную дорожную карту, как регион себе видит. Забирая из туристического потока, отдавая жителям Калининградской области, мы должны понимать, что будет делать регион. Мы на сегодняшний день раскрутили историю с привлекательностью для туристов, но вместе с тем мы видим — у нас похожая ситуация в Махачкале была, и Калининград не является исключением. Поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, разговаривать с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту всю историю, и комплексно подойти к решению», — сказал Потешкин.

По его словам, плоские тарифы, которые предлагается оставить только для калининградцев, — это не значит решить все вопросы. «У нас будут выбираться плоские тарифы, у нас будут выбираться субсидированные перевозки, потому что не просто так. Прирост 6% в абсолютных цифрах. С учетом того, что мы сейчас вкладываем средства федерального бюджета, в том числе в сам аэропорт и его развитие, мы понимаем, что этот показатель может быть по году доведен и 5,5 миллионов, и 6 миллионов. Проблему нужно рассматривать комплексно и подходить к ее решению тоже комплексно. Поэтому мы не говорим только про субсидии или плоские тарифы. Нужно понимать, что готов делать регион», — добавил замминистра. По его словам, можно увеличить число городов, перевозки в которые субсидируются в рамках региональных программ перевозок. «Но вместе с тем нужно понимать, что будут делать в это время жители», — заключил Владимир Потешкин.

«Да нет, все понятно, — ответил ему Шендерюк-Жидков. — Мы никаким образом не хотим политизировать ситуацию. Мы просто реально хотим решить ту проблему, которая есть у наших людей. И спасибо, что Минтранс и авиакомпании видят эту проблему и станут пытаться с ней разобраться». После этого встречу сенатор всё же завершил. Правда, вопрос о том, какую именно сумму готово будет выделить федеральное Правительство для обеспечения транспортной доступности жителей оторванного от остальной страны региона после того, как из списка льготной программы исключат неместных туристов, остался открытым.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», сайты Совета Федерации и Министерства транспорта РФ