Вечерний @Калининград: ФСБ и связь, эстакадный мост, врачи до полуночи

Проблемы с мобильной связью, которые наблюдаются на территории России в связи с угрозами атак БПЛА, могут усугубиться. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ. В пояснительной записке к проекту отмечается, что оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб. Затруднённая коммуникация — не единственное последствие. Стоит быть готовыми и к сбоям в работе отдельных банкоматов.

Проект реконструкции калининградского эстакадного моста, представленный в декабре прошлого года, был основательно переработан подрядчиком. В ходе прямого эфира «Горпросвета» 11 ноября главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов рассказал, что первая демонстрация эскизов вызвала в архитектурном сообществе дискуссию, в ходе которой эксперты разделились на два лагеря: первые предложили вовсе отказаться от моста, а вторые — полностью изменить проект. Какие варианты озвучила компания «Гипростроймост» и стоит ли воспринимать мост как временное компромиссное решение, выяснял «Новый Калининград».

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила «путешествие» по Светлогорску. На сей раз в обзор вошли самые дорогие двухкомнатные квартиры, которые сдаются в долгосрочную аренду. За 95 —120 тыс. руб. в месяц жильцы могут рассчитывать на «возможность жить круглый год» как на Балтийском море, так и на берегу Тихого озера. Есть и варианты подальше от воды — например, в березовой роще или в зеленой зоне. В качестве бонусов арендодатели предлагают «старинную» мебель, смену белья раз в десять дней и живые цветы, которые будут радовать глаз на балконе. Подробности — в нашем обзоре.

Жителям области, хорошо знакомым с ночами кино, библиотек и музеев, предложили поучаствовать в ещё одном мероприятии, для которого более привычными являются дневные часы. Правда, на это раз дело касается не культуры, а здоровья горожан. Речь о «Ночи диспансеризации», которую решили провести в Гурьевской ЦРБ, пригласив пройти осмотры врачей не только жителей, но и гостей города. Поток желающих заставил учреждение закрыть запись на участие в профилактической акции раньше времени. Однако, вдохновившись активностью пациентов, в больнице решили проводить «Ночь диспансеризации» регулярно.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использованы фотографии из презентации «Горпросвета», Гурьевской ЦРБ и сайта avito.ru