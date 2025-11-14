В Гурьевске пройдёт «Ночь диспансеризации»

В Центральной районной больнице Гурьевска в пятницу, 14 ноября, пройдёт «Ночь диспансеризации». Объявление о проведении профилактической акции было опубликовано на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты Центральной районной больницы приглашают жителей и гостей города, независимо от регистрации, пройти бесплатный комплексный медицинский осмотр с 20:00 до 24:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ (Калининградское шоссе, д.5). Отметим, что в этот вечер приём проведут заведующие отделениями, заместители главного врача и главный врач Гурьевской центральной больницы Инна Павловна Остапчук, по чьей инициативе и организована первая в регионе акция „Ночь диспансеризации“», — говорится в сообщении.

Участникам акции, как уточняется, будет доступен полный спектр исследований первого этапа диспансеризации, включая анкетирование, измерение роста, веса, электрокардиография, спирография, осмотр кожных покровов, общий анализ крови, биохимический анализ крови, флюорография. Также можно пройти осмотр врачом-терапевтом и определение необходимости в консультации узких специалистов. При наличии показаний приём проведут узкие специалисты — пульмонолог, невролог, кардиолог, ревматолог.

«Особое внимание сотрудники медицинского учреждения уделят репродуктивной диспансеризации, будет организован осмотр гинекологом и забор мазков на онкоцитологию. Дополнительным и актуальным бонусом станет вакцинация желающих против гриппа и пневмококка», — добавили в учреждении.

Записаться на «Ночь диспансеризации» можно было по телефону. За день до акции запись пришлось закрыть в связи с большим количеством желающих пройти осмотры. «Делаем это, чтобы все записавшиеся смогли комфортно принять участие в акции. Просим желающих не расстраиваться! Благодаря вашему интересу нами принято решение проводить данную акцию на постоянной основе», — отметили в ЦРБ. Анонсы следующих акций обещали размещать в соцсетях учреждения.