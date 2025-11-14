В Госдуму внесли проект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Проектом предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от ФСБ в целях защиты от возникающих угроз безопасности. В пояснительной записке к проекту отмечается, что надзор направлен на недопущение нарушений лицензионных требований. При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб.

Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Ранее российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

Пассажирам поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, для избежания блокировки сим-карт после въезда на территорию РФ рекомендовали заблаговременно отключать телефоны до пересечения госграницы.

