Вечерний@Калининград: странные дела, утраченные ценности и зарплатный разбег

Накануне «Новый Калининград» побывал на судебном заседании по определению меры пресечения экс-главе администрации Советского городского округа Евгению Макарову. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обстоятельства его уголовного дела, прямо скажем, вызывают массу вопросов и кажутся довольно странными. Не обошлось без странностей и заседание суда, в ходе которого решался вопрос, отправлять Макарова под стражу либо под домашний арест.

Так, экс-глава Советска сначала сообщил, что разведен, однако в дальнейшем, когда возник вопрос, кто будет содержать его при условии «домашнего заточения», уверенно заявил: жена. Когда же Макарову напомнили, что его супруга, как и он сам, не трудоустроена, тот упомянул про «личные сбережения» безработной женщины, коих, по всей видимости, должно хватить и на мужа, и на двоих детей. Неизвестно, что повлияло на решение судьи в большей степени — нестыковки в ходатайстве со стороны защиты или аргументы обвинения, подкрепленные заявлением от пострадавшей от мошеннических действий Макарова главы МАУ «Спецсервис». Женщина сообщила, что боится давления со стороны экс-чиновника, «поскольку ему известны данные ее семьи — детей, внуков, место проживания, и, оставаясь на свободе он может оказать давление в том числе на ее детей и внуков». Как бы там ни было, суд встал на сторону обвинения, отправив Евгения Макарова в СИЗО. А в перипетиях и странностях уголовного дела бывшего главы администрации Советска теперь предстоит разбираться следствию.





Историк и писатель, автор нескольких книг о поисках Янтарной комнаты и других ценностей, спрятанных в конце Второй Мировой войны нацистами на территории Восточной Пруссии, помощник председателя КГБ СССР, имевший доступ к секретным документам, затрофеенным советскими спецслужбами, действующий представитель Национального антитеррористического комитета… Это все Андрей Пржездомский, которого многие считают калининградцем из-за его давних увлечений историей Калининграда-Кёнигсберга, хотя сам он уроженец Москвы. В интервью «Новому Калининграду» Пржездомский рассказал о проблемных вопросах изучения истории региона, необходимости обследования подвалов Королевского замка и о точках, в которых ещё можно найти утраченные ценности.

Продолжаем анализировать свежие вакансии, регулярно обновляющиеся в разделе «Работа» «Нового Калининграда», в самых различных сферах деятельности и с зарплатным разбегом от 400 рублей до 138 тысяч. На этой неделе на самые высокие зарплаты могут рассчитывать водители и начальник производства. Кому в этом плане повезло гораздо меньше — узнаете из нашего обзора.