Вечерний@Калининград: секс-экстремизм, приговор авиадебоширу и клад из ведра

В четверг региональный Следственный комитет сообщил на первый взгляд необычную информацию. По данным ведомства, организаторам подпольной сети интим-салонов, «замаскированных» под массажные и кальянные, теперь грозит также наказание по статье… об экстремизме

«Рекламируя оказываемые клиентам услуги, участники группы, согласно распределенным ролям, в одном из салонов осуществляли публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов», — пространно отмечалось в сообщении СК.

 Между тем связь борделей с экстремизмом оказалась более чем банальной. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в интим-салоне оказывались сексуальные услуги приверженцам и последователям запрещенного и признанного в России экстремистским движения ЛГБТ* и проводились соответствующие «тематические вечеринки». «Культурная» афиша мероприятий размещалась в закрытых пабликах и чатах «для своих». Чем обернется подобная «клиентоориентированность» для организаторов интим-салонов,  в числе которых был также сотрудник правоохранительных органов, определит суд.

0gpqzjcax7dubc6h03u9x7l2c30r5lij (1).jpg

Пока «секс-экстремисты» дожидаются завершения следствия, калининградец, устроивший дебош в аэропорту Храброво, уже получил «итоговую оценку» за свои сомнительные подвиги. В августе пьяный мужчина в зоне предполетного досмотра аэропорта высказал угрозу применения насилия и оказал сопротивление сотруднику транспортной безопасности. Когда же его попытались утихомирить прибывшие полицейские, авиадебошир оказал сопротивление и им, заодно публично оскорбив. Несмотря на чистосердечное признание вины, раскаяние и положительные характеристики, наказание оказалось довольно серьезным.  За «хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, на воздушном транспорте, с сопротивлением представителю власти и иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка», а также за «публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей» суд отправил калининградца в колонию строгого режима на полтора года. Такое вот вышло «крутое пике».

b09908acc351933b88ab9b304b660da9.jpeg

В четверг стало известно, что в окрестностях Калининграда нашли очередной «посудный клад». Пожелавший сохранить анонимность местный житель выкопал из земли несколько кастрюль и ведер, в которых было «схоронено» более трёх десятков тарелок, керамический подсвечник, хрустальный графин с крышкой, вазы из уранового стекла, супницы, сахарницы, чайные пары и прочая керамическая посуда. Несмотря на то, что «сокровища» были зарыты 80 лет назад, значительная их часть уцелела и выглядит вполне презентабельно. "Клондайк" по-калининградски.

7cbcf7690af7a16062f958b890c20789 (1).jpg

По традиции в канун выходных  мы позаботились о том, чтобы помочь любителям всевозможных культурно-массовых  активностей определиться с планами на предстоящий уик-энд. Шоу «Музыка в темноте» в «Янтарь-холле», музыкальный фестиваль в посёлке «Заповедное», бритпоп-вечеринка на «Вагонке», осенний концерт группы «ЛондонParis» в клубе «Лондон», стендап-шоу комика Ильи Соболева в «Резиденции королей», Синичкин день в Центральном парке культуры и отдыха, выставка «Ювелирные аллюзии» в Музее янтаря, матч «Локомотива» и «Уралочки-НТМК» — в обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести досуг весело и интересно.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

