Калининградца приговорили к колонии за хулиганство в аэропорту Храброво

Жителя Калининграда приговорили к лишению свободы за хулиганство и оскорбление должностных лиц в аэропорту Храброво. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В августе текущего года житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в зоне предполетного досмотра аэропорта высказал угрозу применения насилия и оказал сопротивление сотруднику транспортной безопасности. Когда прибывшие полицейские пытались угомонить выпившего пассажира, он оказал сопротивление и публично их оскорбил.

На судебном заседании калининградец вину «полностью признал, в содеянном раскаялся». Полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и положительные характеристики суд отнёс обстоятельствам, смягчающим наказание.

Действия мужчины судом квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, на воздушном транспорте, с сопротивлением представителю власти и иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, а также по ст. 319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей.

Гурьевский районный суд назначил калининградцу наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.