В Калининграде организаторы подпольных интим-салонов попали под статью об экстремизме

В отношении пяти жителей региона, организовавших подпольные интим-салоны, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремисткой организации). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По версии следствия, фигуранты, достоверно зная о признании движения экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ, с 2023 года в городе Калининграде организовали три притона под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. При этом, рекламируя оказываемые клиентам услуги, участники группы, согласно распределенным ролям, в одном из салонов осуществляли публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов», — говорится в сообщении.

Как пояснил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, в интим-салоне оказывались сексуальные услуги приверженцам и последователям запрещенного и признанного в России экстремистским движения ЛГБТ**.

С 21 апреля 2025 года трое из пяти фигурантов содержатся под стражей по обвинению в организации и вовлечении в занятие проституцией. В рамках расследования продолжается выполнение комплекса действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательной базы и установление всех лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Напомним, также, что в сентябре в Калининграде был взят под стражу начальник межмуниципального отдела полиции, обвиняемый в организации проституции на территории Калининграда и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с 1 сентября 2017 года по 18 апреля 2025 года полицейский за незаконное вознаграждение оказывал покровительство преступной группе, которая вовлекала жителей области в занятие проституцией. Всего за указанный период он получил взятку в сумме 3 420 000 рублей за общее покровительство и за совершение действий в пользу участников ОПГ.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.