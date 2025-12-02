Вечерний@Калининград: лестница в Пионерском, дом в Зеленоградске и глэмпинг

«Лицом любого приморского города является центральный спуск к морю. Насколько это лицо умыто или чумазо, ухожено или запущено, изящно припудрено или скрыто слоем отваливающейся штукатурки, насколько оно нравится окружающим или вызывает противоположные чувства, во многом зависит от действий или бездействия местных муниципальных властей», — считает руководитель общественной организации НАКАЗ, создатель электронной книги памяти Калининградской области и краеведческого сайта «Пруссия39» Дмитрий Востриков. В очередной авторской колонке «Есть мнение» калининградский общественник вновь поднимает тему благоустройства Пионерского.



«После того, как в 2000-х годах в угоду выгодоприобретателям строительства у самого пляжа в Пионерском многоэтажного здания была уничтожена построенная в советские времена широкая каменная лестница, ведущая от улицы Комсомольской к морю, центральный спуск стал притчей во языцех для жителей и гостей города», — отмечает Дмитрий Востриков. Полностью колонку «Есть мнение» читайте по ссылке.

В другом курортном городе Зеленоградске в зоне малоэтажной застройки возводится здание, которое, как считают горожане и туристы, явно превышает допустимые нормы по высотности. Однако, как сообщает местная администрация, спорную стройку проверил целый департамент строительного надзора регионального министерства контроля и никаких нарушений не нашел. Это уже означает не «кому-то можно, когда другим нельзя», а «кому-то можно — значит можно и всем остальным». Так что можно вполне ожидать, что скоро значительная часть зданий в малоэтажной части Зеленоградска станут такими же, поскольку этажная болезнь — это довольно заразно, к тому же дает возможность владельцам крохотных клочков земли в центре раскрученного курорта заработать денег. При этом, увы, в очередной раз приходится констатировать, что передача полномочий по выдаче разрешений на строительство на уровень правительства в уже далеком 2017 году к снижению темпов уплотнительной застройки в наших городах так и не привела. Просто решения теперь принимают в другом месте. И, по всей видимости, на других условиях.

Тем временем зеленоградская прокуратура восстала против очередного глэмпинга. Но вовсе не из-за зависти к туристам из столиц, которые предпочитают гламурный отдых на природе за немалые деньги. Районная прокуратура установила, что в июле 2024 года ООО «Аксис» получило у министерством по культуре и туризму региона бюджетный грант в 20 млн рублей на создание базы отдыха. Однако, как утверждают в надзорном органе, база отдыха не построена и не введена в эксплуатацию, а часть земельных участков находится в границах береговой линии реки Светлогорки и фактически является территорией общего пользования. Что касается земельных участков — тут, наверное, вопрос к региональному министерству, куда оно смотрело, распределяя гранты. Что касается остального, то тут руководители компании с претензиями прокуратуры не согласны, поскольку сроки были сжатыми, и вообще еще идут суды. «В данный момент строительство базы отдыха приостановлено до разрешения ситуации. Если нам не удастся выиграть апелляцию, то нам придется продать ранее закупленные домокомплекты и реализовать базу в том состоянии, в котором она есть, чтобы вернуть грант», — уточнили в организации. Возможно, что если так пойдет, то воспользоваться ее услугами смогут и жители Калининградской области, немалой части которых модные глэмпинга вряд ли по карману.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», прокуратура области, Дмитрий Востриков, предоставлены очевидцами