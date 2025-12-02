Прокуратура требует вернуть в бюджет грант, выделенный на строительство глэмпинга

Прокуратура требует вернуть в бюджет грант, выделенный на строительство глэмпинга
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Проверки

Прокуратура Зеленоградского района добивается возврата в бюджет гранта, выделенного организации на строительство глэмпинга. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июле 2024 года между министерством по культуре и туризму Калининградской области и ООО «Аксис» заключено соглашение о предоставлении из бюджета гранта в размере 20 млн рублей на создание базы отдыха. В нарушение требований бюджетного законодательства условия организацией не исполнены, база отдыха не построена и не введена в эксплуатацию. Кроме того, часть земельных участков, на которых запланировано строительство, находится в границах береговой линии реки Светлогорки и фактически является территорией общего пользования.

Прокуратура района внесла представление генеральному директору ООО «Аксис». Устранение нарушений, в том числе возврат денежных средств в областной бюджет, находится на контроле надзорного ведомства.

В свою очередь, в ООО «Аксис» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не согласны с позицией прокуратуры и намерены оспаривать возврат грантовых средств. Проблемы с реализацией проекта в компании объяснили «сжатыми сроками». «А во-вторых, мы еще в судах, у нас еще апелляционная инстанция, которая будет рассматривать вопрос отсрочки или продления соглашения. Апелляция нами была подана сразу после вынесения решения калининградского суда, когда оно еще не вступило в силу. В данный момент строительство базы отдыха приостановлено до разрешения ситуации. Если нам не удастся выиграть апелляцию, то нам придется продать ранее закупленные домокомплекты и реализовать базу в том состоянии, в котором она есть, чтобы вернуть грант», — уточнили в организации.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter