Прокуратура требует вернуть в бюджет грант, выделенный на строительство глэмпинга

Прокуратура Зеленоградского района добивается возврата в бюджет гранта, выделенного организации на строительство глэмпинга. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июле 2024 года между министерством по культуре и туризму Калининградской области и ООО «Аксис» заключено соглашение о предоставлении из бюджета гранта в размере 20 млн рублей на создание базы отдыха. В нарушение требований бюджетного законодательства условия организацией не исполнены, база отдыха не построена и не введена в эксплуатацию. Кроме того, часть земельных участков, на которых запланировано строительство, находится в границах береговой линии реки Светлогорки и фактически является территорией общего пользования.

Прокуратура района внесла представление генеральному директору ООО «Аксис». Устранение нарушений, в том числе возврат денежных средств в областной бюджет, находится на контроле надзорного ведомства.

В свою очередь, в ООО «Аксис» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не согласны с позицией прокуратуры и намерены оспаривать возврат грантовых средств. Проблемы с реализацией проекта в компании объяснили «сжатыми сроками». «А во-вторых, мы еще в судах, у нас еще апелляционная инстанция, которая будет рассматривать вопрос отсрочки или продления соглашения. Апелляция нами была подана сразу после вынесения решения калининградского суда, когда оно еще не вступило в силу. В данный момент строительство базы отдыха приостановлено до разрешения ситуации. Если нам не удастся выиграть апелляцию, то нам придется продать ранее закупленные домокомплекты и реализовать базу в том состоянии, в котором она есть, чтобы вернуть грант», — уточнили в организации.