Вечерний @Калининград: ранний грипп, ладушкинский визит и новый сдвиг вправо

В этом году калининградцы начали болеть гриппом задолго до новогодних утренников. Причём, количество заболевших растет кратно каждую неделю. Почему это произошло, какой тип вируса «ходит» по региону и насколько он опасен, в интервью «Новому Калининграду» рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. Также она пояснила, почему уже сейчас пора вспомнить об антисептиках, респираторном этикете, «социальной дистанции» и других прелестях периода пандемии коронавируса. А теперь к другим новостям уходящей пятницы.

В минувший четверг глава региона Алексей Беспрозванных добрался в Ладушкин и Мамоново, где пообщался с населением. Проблемы, которые озвучивали жители, были похожи на те, что поднимали в Краснознаменске, Гвардейске и Правдинске: вода из-под крана с болотным запахом, плохой интернет, запрет на сбор крупногабаритного валежника и т.д. За дискуссией народа и власти, а также оправданиями ладушкинского главы Ахилла Феохариди следила корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Саяпина.

Можем считать, что «давайте после праздников» уже началось. Дело в том, что до открытия поликлиники на улице Марины Расковой снова нужно немного подождать — его перенесли на январь. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 5 декабря, сообщили в региональном минздраве. Ввести «реконструированный» корпус в эксплуатацию власти на этот раз обещают 25 декабря, хотя ещё в октябре министр Сергей Дмитриев посулил, что в ноябре врачи там примут первых пациентов. Впрочем, калининградцы привыкли ждать (вспомним, например, онкоцентр). В этот раз хотя бы срок недолгий.

Светлогорск в этом году постарались превратить в популярную локацию для новогодних фотосессий. Как сообщили в администрации муниципалитета, для украшения города использовали «30 тысяч метров гирлянды». «Только в этом году праздничная иллюминация увеличилась на 10 тысяч метров», — отметили представители администрации в соцсетях.

Подсветку власти в этот раз распределяют не только по самому центру города, но и по его окраинам. Коммунальщики же утверждают, что каждое украшение в Светлогорске уникально и «создаётся по эскизам сотрудников отдела, а потом воплощается руками подрядчика». Звучит странно, но, судя по фотографиям Юлии Власовой, выглядит вполне неплохо.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»