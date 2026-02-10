Вечерний @Калининград: капитан Шерин, балтийские льды, интригующий конверт

Жители Калининградской области пожаловались губернатору на огромные счета за отопления. Как рассказал Алексей Беспрозванных на оперативке в правительстве, обращения ему поступали из Балтийска, Калининграда, Гурьевского района. «Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги, — рассказал Беспрозванных. — Девушка из пос. Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счёт за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — сказал губернатор и поручил разобраться, все ли расчёты были верны.





Первый замгубернатора Валерий Шерин пояснил, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозного января — мол, из-за более низких температур в систему подавался теплоноситель более высокой температуры, кроме того, «общедомовое потребление теплового ресурса тоже кратно увеличивается». «В итоге, разумеется, люди получили увеличенный платёж за услугу теплоснабжения», — добавил вице-губернатор. Он пообещал «отработать с минрегконтролем по индивидуальным обращениям в части правильности начислений», но предупредил, что «в целом ситуация такая, что платёжки за январь текущего года будут существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года».

Спасибо, капитан. Мы и так видим, что на улице зима, и она в этом году холодная. Делать-то что предлагаете, чтобы оплачивать счета, которые практически в два раза выше обычных? Устраиваться на дополнительную работу? Брать кредиты? Менять жилье на малогабаритное? Историю про оформление субсидий можно не предлагать — мы хорошо помним, как уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин рассказывал в 2024 году, что по уровню поддержки семей по оплате ЖКУ регион находился на последнем месте на Северо-Западе — 148 тысяч семей получали поддержку, средний размер которой... 616 рублей. Да и слишком много требований к тому, чтобы быть получателем субсидии, одно из главных — ограничение числа квадратных метров на одного человека (если верить закону, принятому еще при экс-губернаторе Георгии Боосе, это 21 кв. метр на одного члена семьи из трех и более человек).

Но судя по тому, что в правительстве просто обозначили проблему, не предложив решений, придется, видимо, жителям руководствоваться старым добрым «Денег нет, но вы держитесь».

Тем временем в Ленинградском районном суде продолжилось рассмотрение дела бывшего ректора БФУ Александра Федорова. Защита на этом заседании решила продемонстрировать масштаб университетских зарплат и премий: в течение получаса в зале суда звучали фамилии и суммы — сотни тысяч рублей в месяц. Адвокаты настаивают, что крупные выплаты были обычной практикой, а не чем-то из ряда вон.

​​На этом же заседании возникла интрига. Адвокат Сергей Кузьмин указал судье на интересный факт. При обыске 8 июля 2024 г. у ректора Фёдорова был изъят коричневый бумажный конверт с деньгами. Как он выглядит, было четко описано в протоколе. На нем нет никаких надписей. А в протоколе экспертизы позже уже фигурирует конверт с надписью 1044. «Очень интересно и ничего не понятно», — проговорила на это судья Елена Зимина.

Что может означать такое разночтение в описи конвертов, читайте в подробном репортаже «Нового Калининграда» в среду.





Пока жители считают коммунальные платежки, правительство на той же оперативке обсуждало еще одну зимнюю реальность — жизнь Балтийской косы, которая оказалась «отрезанной от большой земли». Сейчас паром ходит пять раз в день, но только в светлое время суток и без автомобилей — глубины у причала критические. Машины на косу и обратно пока не перевозят.

Просьбы жителей увеличить количество рейсов, в том числе ночных, снова прозвучали, но всё тот же вице-губернатор Валерий Шерин напомнил о цене вопроса: регион уже тратит миллионы на субсидирование переправы и 160 млн рублей — на ремонт причальной стенки. В переводе это означает: дополнительных паромов ждать не стоит. Даже единственная пожарная машина на косе, которая, как выяснилось, стоит на улице и не заводится, пока существует скорее как «талисман надежды», чем как решенная проблема.





А за пределами залов заседаний и кабинетов правительства регион наблюдает аномальное падение уровня воды в Балтийском море. Оно уже напрямую влияет на ту самую паромную переправу на Балткосу: из-за сочетания низкой воды и льда паром не может нормально подходить к причалу, а буксиры с большой осадкой — расчистить гавань.

Океанолог Борис Чубаренко объясняет происходящее длительным воздействием восточных ветров, которые «выдавили» воду из Балтики в Северное море и дальше в Атлантику. Явление редкое и, по оценкам ученого, временное: в течение нескольких недель уровень должен вернуться к обычным значениям.

У ситуации есть и парадоксальные плюсы. Ледяные поля и пониженный уровень воды сейчас частично защищают пляжи от возможных февральских штормов. Экологи и вовсе надеются на масштабное обновление балтийских вод за счет притока более холодной и богатой кислородом воды из Северного моря. Для экосистемы это хорошо. Для судоходства и жизни отрезанных от берега территорий — не очень. О том, насколько это явление редкое и характерное для Балтики, и какие у него есть плюсы и минусы, в интервью «Новому Калининграду» рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Борис Чубаренко.

Так что картина дня получается довольно зимняя: жители спорят с платежками за отопление, коса живет по расписанию ледовой переправы, а море демонстрирует, кто здесь главный. Остается только ждать весны.

Текст: Оксана Майтакова, Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»