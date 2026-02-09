Власти признали, что платежи за ЖКХ за январь будут высокими

Все новости по теме: ЖКХ
Власти признали, что платежи за ЖКХ за январь будут высокими

Жители разных муниципалитетов пожаловались в соцсетях на большие счета за жилищно-коммунальные услуги, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства 9 февраля. Первый замгубернатора Валерий Шерин пояснил, что это связано с холодным январём.

«У меня несколько обращений: Балтийск, Калининград, Гурьевский район. Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги, — рассказал Беспрозванных. — Девушка из пос. Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счёт за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — сказал губернатор и поручил разобраться, все ли расчёты были верны.

Первый замгубернатора Валерий Шерин пояснил, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозного января. «Люди сравнивают со своей предыдущей платёжкой, условно, за аналогичный период прошлого года и делают вывод, что произошёл существенный рост тарифа на услугу теплоснабжения. Конечно, это не так», — заявил Шерин. Он пояснил, что из-за более низких температур в систему подавался теплоноситель более высокой температуры, кроме того, «общедомовое потребление теплового ресурса тоже кратно увеличивается». «В итоге, разумеется, люди получили увеличенный платёж за услугу теплоснабжения», — добавил вице-губернатор. 

При это он пообещал «отработать с минрегконтролем по индивидуальным обращениям в части правильности начислений». «Но в целом, конечно, ситуация такая, что платёжки за январь текущего года будут существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года, просто потому что подавался более горячий теплоноситель и больше теплоразбор был внутри каждого многоквартирного или индивидуального дома», — заключил Шерин.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter