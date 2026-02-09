Власти признали, что платежи за ЖКХ за январь будут высокими

Жители разных муниципалитетов пожаловались в соцсетях на большие счета за жилищно-коммунальные услуги, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства 9 февраля. Первый замгубернатора Валерий Шерин пояснил, что это связано с холодным январём.

«У меня несколько обращений: Балтийск, Калининград, Гурьевский район. Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги, — рассказал Беспрозванных. — Девушка из пос. Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счёт за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — сказал губернатор и поручил разобраться, все ли расчёты были верны.

Первый замгубернатора Валерий Шерин пояснил, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозного января. «Люди сравнивают со своей предыдущей платёжкой, условно, за аналогичный период прошлого года и делают вывод, что произошёл существенный рост тарифа на услугу теплоснабжения. Конечно, это не так», — заявил Шерин. Он пояснил, что из-за более низких температур в систему подавался теплоноситель более высокой температуры, кроме того, «общедомовое потребление теплового ресурса тоже кратно увеличивается». «В итоге, разумеется, люди получили увеличенный платёж за услугу теплоснабжения», — добавил вице-губернатор.

При это он пообещал «отработать с минрегконтролем по индивидуальным обращениям в части правильности начислений». «Но в целом, конечно, ситуация такая, что платёжки за январь текущего года будут существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года, просто потому что подавался более горячий теплоноситель и больше теплоразбор был внутри каждого многоквартирного или индивидуального дома», — заключил Шерин.