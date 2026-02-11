Вечерний @Калининград: инструкция к авиасубсидиям, интриги в БФУ и куклы

Субсидированные авиабилеты, сколько бы о них ни писали, продолжают сохранять некий ореол загадочности: никогда не знаешь, когда они появятся, как быстро их раскупят и стоит ли рассчитывать на льготу в дальнейшем. В 2026 году купить билеты по так называемым социальным тарифам могут жители Калининградской области, имеющие регистрацию на территории региона, и студенты калининградских вузов без местной прописки. «Новый Калининград» рассказывает, как приобрести льготный билет. Или хотя бы попытаться это сделать.


В минувший вторник, 10 февраля, в суде Ленинградского района прошло, пожалуй, одно из самых интересных за последнее время заседаний по делу бывшего ректора БФУ Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. В этот день вызванные в качестве свидетелей защиты сотрудники вуза давали характеристики обоим подсудимым и рассказывали о подковерных интригах. Также были озвучены зарплаты работников. А в финале заседания адвокаты «закрутили» интригу с конвертом, в котором экс-ректору вручали меченые деньги. За всем этим наблюдала корреспондент «Нового Калининграда».


Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя февраля.


В Калининграде на этой неделе стартовала молодежная программа «Большой дебют» (12+) для студентов театральных и кинематографических вузов страны. 10 февраля состоялись первые мастер-классы от известных педагогов. На одном из них, «Театральная кукла: от жеста к образу» Романа Сопко, побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использована фотография из Государственного архива Калининградской области

