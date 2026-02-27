Вечерний@Калининград: приговор экс-ректору, новостройки Балтийска и мозаика

В пятницу, 27 февраля, Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор экс-ректору БФУ имени Канта Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной, обвиняемым в в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Федорову назначено 5 лет колонии общего режима и 500 тысяч штрафа, Мялкиной — 3 года колонии общего режима и 300 тысяч штрафа. Срок засчитывают с 8 июля 2024 из расчета 1 день в СИЗО — 1,5 дня в колонии, поэтому Федоров проведет в колонии меньше времени, чем указано в приговоре, который, как стоит отметить, пока в законную силу не вступил.



Комментируя решение суда «Новому Калининграду», адвокат Елены Мялкиной Алексей Галактионов заявил, что не согласен с приговором: «Учитывая ее <Мялкиной> позицию в ходе предварительного следствия, чистосердечное признание и раскаяние, ее вовлеченность в то, чтобы установить истину, а также ее роль в самой ситуации, я считаю, приговор несправедлив». В свою очередь, защитник Федорова от комментариев воздержался, уточнив, что должен сначала посоветоваться со своим клиентом и согласовать дальнейшие действия.

Напомним, накануне сторона обвинения требовала назначить бывшему ректору вуза 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей (35 млн ущерба университету Федоров вернул еще в прошлом году, продав дом). Для Мялкиной прокуратура просила четыре года колонии общего режима и 700 тыс. руб. штрафа. При этом экс-проректор по экономике утверждала, что все деньги, начисленные сотрудникам в виде премий, передавала руководству, а сама не взяла из них ни копейки. Как утверждали адвокаты Федорова, украденные у вуза деньги так и не нашли, экс-ректор купил дом на свои сбережения.





На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами добралась до Балтийска. Выбор здесь пока не так велик, поэтому в топе оказались жилые комплексы как комфорт-, так и эконом-класса. Потенциальных покупателей «заманивают» перспективой инвестиционных доходов, обещая рост турпотока и востребованность объекта «круглый год». Подробности — в нашем обзоре.

В арт-пространстве «Ворота» открылась выставка современной мозаики «Предмет, возможно, краткосрочного использования» калининградского автора Юрия Чернышова (6+), к которой организаторы решили приурочить «живой» концерт от проекта AFOS (6+). «В экспозиции показаны обычные предметы повседневной жизни — утоптанные, частично погребённые, словно забытые. У них больше нет владельцев, функций или объяснений. Они лишены привычного контекста, и от них остаются только материал и форма. Выставка задаёт простой вопрос — что останется после нас? Не наши намерения и не наши объяснения, а материальные следы, как обломки потребления. В этом контексте повседневные предметы оказываются своеобразными свидетелями эпохи», — сообщили организаторы.

Юрий Чернышов/Moon.Babun — калининградский уличный художник, фотограф. Работает в стиле мозаики. Главный лейтмотив работ — классические сюжеты, которые пересекаются с современными тенденциями и смыслами. На открытии проекта побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Смотрите фоторепортаж на нашем сайте по ссылке.





Калининградская журналистика понесла невосполнимую утрату — на 65-м году жизни ушел из жизни наш коллега, собственный корреспондент агентства «Интерфакс» Олег Шанько. «Олег Васильевич Шанько освещал все самые важные события региона, входил в журналистский пул правительства области. Его опыт, высокий профессионализм и преданность делу всегда были примером и заслуживали уважение коллег. Олег Васильевич был замечательным коллегой, товарищем, другом, всегда готовым поддержать и помочь. Его жизнелюбие и оптимизм в любых ситуациях восхищали. Сотрудники агентства „Интерфакс“ выражают глубокие соболезнования родным и близким Олега Васильевича. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек и истинный мастер слова», — сообщили в агентстве, в котором Олег Шанько проработал 25 лет.

Прощание с Олегом Васильевичем состоится 3 марта в 11:30 в ритуальном зале Дома офицеров (ул. Кирова, 7). В 12:30 — отпевание на военно-мемориальном кладбище в пос. Медведевке, в 13:00 — похороны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги.

Текст: Оксана Майтакова, фото: «Новый Калининград»