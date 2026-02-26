Прокуратура запросила для экс-ректора БФУ Федорова шесть с половиной лет лишения свободы

Прокуратура запросила для Александра Федорова более шести лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда Ленинградского района, где в четверг проходит очередное заседание по делу экс-ректора БФУ имени Канта и его заместителя — проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. Обоих обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

«Фёдорову 6.6 лет колонии общего режима, штраф 900 тысяч. Мялкиной 5 лет общего режима, штраф 700 тысяч», — уточнил корреспондент позицию обвинения.

Бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной в начале июля 2024 года. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей (затем сумму поменялась до 35 млн). В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

В январе Фёдорову предъявили второе обвинение. Следствие считает, что в период с декабря 2019 по июль 2024 он и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат минимум 21 сотруднику университета. При этом часть премий присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В середине июля Александр Фёдоров попросил суд оставить себя в СИЗО. Такое решение он объяснил тем, что после продажи недвижимости в качестве возмещения ущерба ему «некуда идти».