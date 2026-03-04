Вечерний@Калининград: рост яиц, падение «Балтики» и история области

За месяц условная продуктовая «Нового Калининграда» подорожала в двух из трёх торговых сетей, участвующих в мониторинге. В одном из магазинов цены выросли более чем на десять позиций. В центре внимания в последние недели оказались ценники на огурцы и яйца. Причем последние стали единственным продуктом, который в начале марта подорожал во всех трех сетях, достигнув отметки в 129 руб. за десяток.



Впрочем региональный минсельхоз, отвечая на комментарии жителей области, назвал уже традиционные причины. Так, на цены на куриные яйца напрямую повлияли рост стоимости кормового сырья, повышение транспортных и ветеринарных затрат и т.п. Но в целом отпускная цена «соответствует уровню прошлого года в аналогичный период». Ведомство также спрогнозировало и примерное время снижения цен на 30%, однако ожидать его стоит только летом, то есть не скоро.

Что касается огурцов, то на цены на них пару дней назад обратил внимание депутат калининградского Заксобрания Павел Фёдоров. Он заметил, что калининградские огурцы в супермаркетах вдвое дороже, чем огурцы из Турции. Видимо, на турецкие огурцы не влияет ни сезонность, ни транспортные расходы, ни рост коммуналки, в отличие от выращенных в Калининградской области. С изменениям цен на другими продукты можно ознакомиться по ссылке на сайте.





«Балтика» уступила «Зениту» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов и покинула розыгрыш Кубка России. Единственный гол забил на 80-й минуте нападающий петербургской команды Александр Соболев. Итог поединка прокомментировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев: «Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам». Яркие моменты игры смотрите в фоторепортаже Юлии Власовой.





Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. На очереди — начало марта, которое запомнилось поисками Янтарной комнаты в кирхе Тарау и конфликтов из-за продажи продуктов по предъявлении документов с калининградской пропиской, так называемых визиток. Подробнее — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»