Минсельхоз объяснил рост цен на яйца в Калининградской области

Цена куриных яиц зависит от таких факторов, как сезонность, повышение спроса и эпизоотическая обстановка на птицеводческих производствах. Об этом сообщили представители минсельхоза Калининградской области в комментариях на странице Алексей Беспрозванных «ВКонтакте».

Как отметили в ведомстве, сейчас у производителей повышается отпускная цена из-за сезонности, роста стоимости кормового сырья, а также из-за повышения транспортных затрат, затрат на ветеринарные препараты и на материалы для дезинфекции помещений. Кроме того, повлияли рост цен на гофротары для упаковки яиц и повышение стоимости коммунальных услуг.

Согласно данным мониторинга министерства, отпускная цена «соответствует уровню прошлого года в аналогичный период»: «Традиционно пик роста приходится на зимние месяцы, при этом в летний период снижение цены производителя составляет порядка 30%. Конечную цену на тот или иной продукт, в условиях рыночной экономики, устанавливает каждая торговая сеть самостоятельно». По информации минэкпрома, торговые организации устанавливают цены на товары исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности, спроса и предложения на рынке.

В случае обнаружения резкого роста цен жителям региона порекомендовали обращаться в УФАС по Калининградской области по телефону горячей линии: 8 499 755-23-23, добавочный номер 039-111.

Отметим, что, по данным мониторинга цен «Нового Калининграда», единственным продуктом, который за месяц подорожал во всех сетях, стали яйца. Цена десятка выросла на 10-40 рублей, везде достигнув отметки в 129 рублей.