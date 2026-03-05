Вечерний@Калининград: лекарственный вопрос, сила трамвая и беды арендаторов

Санкции, создающие местному населению оторванного от «большой России» региону всяческие проблемы, отражаются и на ситуации с лекарственным обеспечением.

По данным областных властей, за последние годы соответствующие расходы бюджета в регионе выросли в три раза, поскольку «помимо стоимости самих лекарств, плюсом ложится логистика». Более подробный разбор ситуации сделал председатель правления региональной общественной организации «Ассоциация аптек Калининградской области» Дмитрий Яговдик. «Новый Калининград» выслушал его доклад и выбрал самые проблемные моменты. Подробности — в материале по ссылке.





В конце февраля в Доме китобоя состоялась очередная просветительская лекция для жителей Калининграда, посвященная общественному транспорту. На этот раз её гостем стал известный российский урбанист Аркадий Гершман. По его мнению, то, что случилось с транспортным планированием в городе за последние 30 лет — это «просто мрак». При этом изменить ситуацию в Калининграде вполне возможно, главное — желание горожан. Основные тезисы лекции Гершмана и его ответы на некоторые вопросы горожан — в нашей публикации.

В комплексе бастиона «Кронпринц» в Калининграде арендаторы оказались в «подвешенном» состоянии. Часть организаций готовится к переезду, а некоторые пока дожидаются результатов проверки технической службы. «Новый Калининград» попытался разобраться в ситуации.

Первые мартовские выходные в Калининграде и области пройдут под знаком музыки, весеннего настроения и Международного женского дня. С 6-го по 9-е марта калининградцев и гостей региона ждут новые выставки в музеях, органные концерты, музыкальный фестиваль, рок-выступления, тематические вечеринки и мюзикл с хитами прошлых лет. Самые заметные события ближайших дней — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».