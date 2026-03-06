Вечерний@Калининград: земля раздора, жилье для избранных и локальная кухня

Жители СНТ, граничащего с поселком Сокольники Зеленоградского района не на шутку встревожены возможной утратой своих участков. Дело в том, что территории их товариществ — СНТ «Рощино-Калининград», СНТ «Новое Рощино», СНТ «Сокольники Север», СНТ «Сокольники» и других, расположенных на побережье Балтийского моря — планируют перевести из зоны СХ-4 (садоводство) в зону СХ-5 (огородничество).

В этом садоводы усматривают попытку властей постепенно выжить их с собственных земель, связывая происходящее с крупным инвестиционным проектом, который планируется реализовать в районе поселка Сокольники. Речь идет о туристическом кластере «Акваполис» с аквапарком, жилыми апартаментами и санаторно-курортной инфраструктурой.

«Наша земля находится в очень привлекательном месте. В прошлом году были слушания Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) по Зеленоградскому МО, и, конечно же, вид разрешенного использования под будущим аквапарком перевели без проблем, да и нужную часть внесли в „земли населенных пунктов“, а нас оставили в сельхозземлях», — рассказала одна из садоводов. Однако в этом году ПЗЗ меняют вновь. «У нас просто медленно отжимают участки в СНТ», — полагают садоводы. Мы попытались разобраться в ситуации. Подробнее об этом — в публикации по ссылке.

В продолжение темы «привлекательных мест». «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами вернулась в областной центр, чтобы проверить, как меняется ситуация в зависимости от района. Желающим поселиться в районах, именуемых в объявлениях «историческим центром» обещают «европейский шарм» и «инновационные» технологии. Само собой, за весьма нескромную плату. Подробности — в нашем обзоре.

Продолжаем публикации в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Студент второго курса факультета журналистики БФУ имени Канта Ян Мержвинский пообщался с президентом Федерации зимнего плавания Калининградской области, членом правления калининградского клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи», советником директора регби клуба «Балтийский Шторм» (Калининградская область), делегатом Федерации спортивных журналистов России, членом наблюдательных советов стадионов «Балтика» и «Ростех Арена» Дмитрем Ивановым. О том, как Дмитрий решил стать спортивным журналистом, а также про уровень спорта в Калининградской области и его популяризацию читайте в интервью по ссылке.

Под занавес — о вкусной и здоровой пище. Ранее «Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» объявили конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, чтобы составить гастрономический портрет региона (0+). Его первыми участниками стали представители многодетной семьи Воронковых, которые поделились своим вариантом домашнего блюда, которое они называют клопсами. Рецепт первого «калининградского блюда» — здесь.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»