Клопсы, они же фрикадельки: выбираем рецепты калининградской кухни

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» проводят конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, чтобы составить гастрономический портрет региона (0+).

Представляем первых участников — многодетную семью Воронковых, поделившихся с редакцией «Нового Калининграда» своим вариантом домашнего блюда, которое они называют клопсами.

Семья Воронковых состоит из пяти человек — мама Ольга, папа Михаил и трое сыновей 23, 21 и 12 лет, все они живут в Калининграде с рождения. По словам Ольги, блюдо появилось дома благодаря поездкам в Польшу, которые, как многие помнят, раньше были привычной частью жизни калининградцев.

Именно там в кафе при магазинах «Икея» дети впервые попробовали знаменитые фрикадельки со сливочным и ягодным соусом, и блюдо настолько понравилось, что семья решила научиться готовить его самостоятельно, потому что в Калининграде «Икеи» никогда не было. Таким образом, рецепт постепенно адаптировали под домашнюю кухню.

Стоит отметить, что формально это фрикадельки, однако в семье их с самого начала стали называть клопсами. Как отмечают сами домочадцы, блюдо прижилось именно как повседневное — его чаще готовят на ужин, а не к праздникам, потому что любят клопсы-фрикадельки все без исключения.

Готовится блюдо из смешанного фарша. В классическом варианте используют говядину и свинину, однако состав нередко меняется — например, берется курица и говядина. В фарш добавляют измельченные лук и чеснок, яйцо, молоко, панировочные сухари, соль и перец. Массу вымешивают, формируют небольшие шарики, охлаждают, затем обжаривают и после доводят до готовности в духовке при температуре 180 градусов примерно полчаса.

Отдельно готовится сливочный соус: сливочное масло растапливают на сковороде, туда же засыпают муку, затем добавляют теплую воду и сливки до загустения. Ягодная часть блюда обычно предполагает клюквенный соус, однако у Воронковых есть собственная адаптация рецепта — брусничное варенье, иногда клубничное, но в таком случае оно должно быть скорее кислым, чем сладким.

Подают клопсы обычно с картофельным пюре, сливочным соусом и ягодной добавкой.





Настоящая идентичность Калининградской области рождается не только в ресторанных меню, но и на домашних кухнях — в ароматах, которые наполняют квартиры по утрам выходного дня, в рецептах, записанных на полях старых тетрадей, и в фирменных семейных блюдах, без которых не обходится ни один праздничный стол.

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область — это регион, где переплелись много культур и традиций.

Лучшие рецепты не только попадут на страницы издания, но и будут представлены на ФИШтивале (0+) — большом гастрономический фестивале в Зеленоградске, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона. Фестиваль пройдет с 30 апреля по 3 мая.

Пишите нам в личные сообщения в сообществе «ВКонтакте» (ссылка).