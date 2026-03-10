Вечерний @Калининград: ФКР, СНТ, бензин, рыба мечты и школа имени рэпера

Калининградская школа № 29 во вторник стала «звездой» новостных лент. Поводом послужила, вероятно, детская шалость — образовательное учреждение «переименовали», присвоив ему имя американского рэпера Плейбоя Карти. Взрослые шутку не оценили и пожаловались в горадминистрацию, а та, в свою очередь, в Роскомнадзор. Как отметили в мэрии, администрация школы ранее уже направляла в ведомство информацию об аналогичной проблеме. Из ответа следовало, что разработчиком поискового ресурса Google является американская многонациональная технологическая компания. Изменить опубликованную информацию на территории Российской Федерации невозможно. При этом на момент публикации материала название учреждения отображалось корректно.

В суде Ленинградского района на прошлой неделе прошло сразу два заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Туркина и его сотрудников. За процессом наблюдала корреспондент «Нового Калининграда».

В минувшую субботу, 7 марта, членам расположенных в приморской зоне Зеленоградского округа СНТ пришлось срочно проводить собрание. Поводом послужило обсуждение нового проекта Правил землепользования и застройки, в которых власти пытаются поменять назначение местных земель. А конкретно — сменить зону СХ-4 (садоводство) на СХ-5 (огородничество). А это, как говорится, две большие разницы. Что по этому поводу думают сами садоводы, узнал корреспондент «Нового Калининграда», побывавший на встрече.

В понедельник, 9 марта, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели мы сравнили с данными двухнедельной давности — от 23 февраля. За отчётный период на рынке топлива наблюдается спокойная динамика: отдельные сети скорректировали стоимость топлива в сторону роста. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

Редакция «Нового Калининграда» изучила свежий еженедельный срез вакансий, представленных в нашем разделе «Работа». Мы традиционно рассмотрели предложения для разных категорий граждан: от высококвалифицированных специалистов до новичков без опыта, выделив как самые доходные позиции, так и варианты с минимальной оплатой. В лидерах по уровню зарплат на этой неделе оказались представители сразу нескольких сфер: от авторемонта и бухгалтерии до учителя и уборщика.

В Калининградской области стартовал традиционный для марта сезон активного лова салаки. На северном моле Балтийска в минувшие выходные вновь было не протолкнуться, как и на ближайшей парковке. Рыбы, по словам очевидцев, настолько много, что за раз удаётся вытащить до семи штук. В этом убедилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография «Яндекс Карт»