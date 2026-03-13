Вечерний @Калининград: мат для обвинителя, прогулка для главы и снова клещи

Новые улицы Калининграда (по крайней мере, северной его части), безмерно радуют руководство города. Строят их почти в срок, область деньги выделяет, а застройщики и вовсе разы стараться наставить вдоль улиц высоток. Правда, как выяснилось, главу администрации Елену Дятлову могут расстроить детали — они смазывают все впечатление. Что именно расстроило, и что больше всего обрадовало чиновницу, выяснил «Новый Калининград». А теперь к другим весенним новостям уходящей пятницы.

Главный весенний кошмар Калининградской области — клещи. Они уже давно успели проснуться и ищут, к кому бы присосаться. Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура тоже тут как тут и напоминает, что регион полностью относится к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту. Впрочем, в брифинге главного санитарного врача региона не только страшилки, но и полезные советы. Читаем.

А в суде Ленинградского района продолжили слушание уголовного дела, возбужденного в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта Олега Туркина и шести его подчиненных. За ходом заседания наблюдал корреспондент «Нового Калининграда», который, в частности, узнал, что мать одного из свидетелей «просто посылает матом» гособвинителя. Матерные приветы она передавала и подсудимым. Подробности читайте тут.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами изучила предложения в Ленинградском районе областного центра. Потенциальным покупателям обещают закрыть все их потребности, а за отдельную плату — даже обставить квартиру мебелью и сдавать её без участия владельца. Тем, кому одной квартиры мало, также предлагается вариант «три в одном». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

