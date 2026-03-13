Вечерний @Калининград: мат для обвинителя, прогулка для главы и снова клещи

Новые улицы Калининграда (по крайней мере, северной его части), безмерно радуют руководство города. Строят их почти в срок, область деньги выделяет, а застройщики и вовсе разы стараться наставить вдоль улиц высоток. Правда, как выяснилось, главу администрации Елену Дятлову могут расстроить детали — они смазывают все впечатление. Что именно расстроило, и что больше всего обрадовало чиновницу, выяснил «Новый Калининград». А теперь к другим весенним новостям уходящей пятницы.

Главный весенний кошмар Калининградской области — клещи. Они уже давно успели проснуться и ищут, к кому бы присосаться. Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура тоже тут как тут и напоминает, что регион полностью относится к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту. Впрочем, в брифинге главного санитарного врача региона не только страшилки, но и полезные советы. Читаем.

А в суде Ленинградского района продолжили слушание уголовного дела, возбужденного в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта Олега Туркина и шести его подчиненных. За ходом заседания наблюдал корреспондент «Нового Калининграда», который, в частности, узнал, что мать одного из свидетелей «просто посылает матом» гособвинителя. Матерные приветы она передавала и подсудимым. Подробности читайте тут.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами изучила предложения в Ленинградском районе областного центра. Потенциальным покупателям обещают закрыть все их потребности, а за отдельную плату — даже обставить квартиру мебелью и сдавать её без участия владельца. Тем, кому одной квартиры мало, также предлагается вариант «три в одном». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»