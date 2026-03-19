Вечерний @Калининград: грустные цифры полиции, садоводы и планы на выходные

Рост подростковой преступности в Калининграде во многом обеспечили одни и те же несовершеннолетние жители города. Об этом рассказал врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон. «У нас, например, восемь только несовершеннолетних совершили 136 эпизодов», — сообщил Рейсон. Он также отметил, что подобные рецидивисты сильно портят статистику, поэтому дела решили объединять в одно производство. При этом меры принимают не по аресту детей, а помещению их в социальные учреждения закрытого типа, чтобы они «дальше обучались и исправлялись».

Годовой отчёт Сергея Рейсона в региональном Заксобрании 19 марта стал заметным событием. Депутаты, ознакомившиеся с докладом, заметили, что акценты были расставлены полковником Рейсоном не столько на бодрой статистике, сколько на проблемах подчинённых. Больше всего руководителя озаботило исчезновение кадров, которые, как говорится, решают всё. Впрочем, руководитель калининградской полиции не забыл нажать и на другие болевые точки. За выступлением внимательно следил «Новый Калининград».

Накануне 8 Марта садоводов пос. Заливино ждало разочарование. Суд встал на сторону Полесской прокуратуры, в конце прошлого года потребовавшей изъять у людей купленные два-три года тому назад участки для ведения садоводства. С конца декабря 2025 года и по март 2026-го в Полесском районном суде стремительно пролетело 11 заседаний в отношении 28 нынешних владельцев участков. О том, как всё происходило, «Новому Калининграду» рассказала представитель садоводов.

Матч «Балтики» с «Сочи», фестиваль «Баховские дни», спектакль с Данилой Козловским, выступление группы «Сурганова и Оркестр», трибьют Linkin Park — предстоящие выходные в Калининграде обещают быть громкими и насыщенными. С 20 по 22 марта в городе запланированы концерты, театральные постановки, мастер-классы и творческие встречи — от классической музыки до рок-шоу. Подробнее — в афише «Нового Калининграда».

