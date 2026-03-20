Вечерний@Калининград: детская безопасность, секреты Закхайма и локальная кухня

Быть родителями непросто. Особенно учитывая, что никто этому специально не учит. И зачастую сегодняшние взрослые воспитывают своих отпрысков по тому «лекалу», который применяли к ним самим их родители. Которых, в свою очередь, когда-то так же «учили жизни» их родные и близкие.

Между тем, как утверждают эксперты, передаваемые из поколения в поколение, казалось бы, безобидные установки вроде «взрослый всегда прав», «учитель зря не скажет», «что о тебе подумают люди?» могут сделать ребенка идеальной жертвой для преступника или манипулятора. Подробнее о главных родительских ошибках, а также о том, чему может научить малышей сказка «Колобок» и как установить доверительные отношение с «колючими», рассказала в интервью тренер и руководитель калининградской школы детской безопасности Инна Плотникова. Кстати, публикацию подготовила 2-го курса направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Алиной Анистратовой в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов.

