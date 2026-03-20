«Леночкин лещ» и хрустящие бутерброды: выбираем рецепты калининградской кухни

Новой участницей проекта стала жительница Калининграда, журналист Ирина Владимировна Шевченко, много лет проработавшая корреспондентом в газетах «Страж Балтики» и «Калининградская правда». Сегодня Ирина Владимировна на пенсии, но ведет активный образ жизни и всегда в курсе всех региональных событий и новостей.

В редакцию она прислала два домашних рецепта — и все они «родом из детства», когда в молодой калининградской семье фронтовика из Витебской области, участника штурма Кёнигсберга Владимира Васильевича Мельникова и простой деревенской девушки Елены Николаевны Ерисовой, уроженки Калужской области, на свет появились маленькая Ирочка и ее брат Шурик. «В моем детстве, когда мама готовила, она усаживала меня рядом на кухне и поручала почистить лук, помочь перебрать гречку. Заодно и учила: чтобы еда получалась вкусной, готовить надо в хорошем настроении, — рассказывает Ирина Владимировна. Ценителями маминых кулинарных талантов были не только мы с братом, но и папины сослуживцы — артисты ансамбля ДКБФ, где отец, отучившийся после войны в Белорусской консерватории, служил солистом. В канун праздников друзья-ансамблисты специально заказывали «Леночкиного леща».

«Свежий лещ резался на порционные куски, присаливался, обваливался в муке и быстро обжаривался на сковороде, но не до готовности, а только чтобы „запечатать сок“. Затем мама укладывала рыбу рядами в кастрюлю, перемежая тонкими полукольцами репчатого лука и морковкой, натертой на крупную терку и протомленной на сковороде. И лука, и моркови должно быть довольно много. В масло, оставшееся после обжарки рыбы, мама мелко нарезала еще луковицу, обжаривала ее до прозрачности, посыпав двумя чайными ложками сахара и щепоткой муки, добавляла столовую ложку томата и воды, постоянно помешивая, чтоб получилась негустая подливка (почти целая глубокая сковородка). Этот соус надо готовить по своему вкусу, пробуя и добавляя соль, сахар, черный перец и лавровый лист. Затем залить леща и овощи полученной подливкой и потушить на медленном огне под крышкой минут 15. Потом надо дать рыбе немного настояться, чтобы она пропиталась овощными соками и ароматами. Рыба хороша как в холодном, так и в горячем виде, ее можно подавать с картошкой, используя в качестве подливы соус с овощами, а можно обойтись и без дополнительного гарнира, поскольку лещ с овощами — уже вполне самостоятельное блюдо. Кстати, вместо леща можно использовать треску — будет не менее вкусно, а вот костей поменьше. Но в оригинальном мамином рецепте был все-таки лещ, которого мой папа, заядлый рыбак, почти всегда „добывал“ к столу сам».





«Второй излюбленный рецепт родился из маминых так называемых „финтифлюшек“, изобретаемых ею, когда мы с младшим братом наотрез отказывались есть супы, котлеты и каши. И тогда в ход шли поджаренные на сливочном масле до хрустящей корочки нарезанные треугольнички из белого либо черного хлеба с самыми разными мясными или рыбными намазками, дополненные яркими овощными „бликами“. И когда родилась наша с мужем студенческо-курсантская семья, я, вспомнив мамины хрустящие бутерброды, придумала свой вариант бюджетного, но вкусного и сытного блюда для посиделок с друзьями. Мы покупали несколько буханок „Галицкого“, резали квадратные куски хлеба на треугольники поджаривали их в масле на сковороде. Позже, когда появились тостеры, для быстроты стали использовать уже их. Горячие хрустящие заготовки натирали чесноком, сверху с одной стороны слегка смазывали майонезом. Затем в ход шли любые рыбные консервы в масле или в собственном соку — в нашем рыбацком крае они всегда были палочкой-выручалочкой. Их следовало хорошенько размять вилкой до состояния паштета и распределить по чесночно-майонезным гренкам. Ну и, наконец, „довести до вкуса“ ломтиком маринованного огурца и кружком сваренного вкрутую яйца, по желанию добавив для яркости кусочек болгарского перца или зелень петрушки, укропа либо салата. Несмотря на простоту рецепта, такие хрустящие бутерброды всегда уходили „на ура“. И даже сейчас, когда в праздники на столе стоят и более изысканные закуски, в первую очередь гости разбирают именно эти бутерброды. Попробуйте — и, возможно, это незамысловатое, но действительно вкусное „калининградское“ блюдо придется по вкусу и вашей семье».

Настоящая идентичность Калининградской области рождается не только в ресторанных меню, но и на домашних кухнях — в ароматах, которые наполняют квартиры по утрам выходного дня, в рецептах, записанных на полях старых тетрадей, и в фирменных семейных блюдах, без которых не обходится ни один праздничный стол.

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область — это регион, где переплелись много культур и традиций.

