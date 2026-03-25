Вечерний@Калининград: жизнь по-московски, заказчик путепровода и страницы газет

Некоторые жители Калининградской области 25 марта смогли почувствовать себя настоящими москвичами. Правда, речь идет не о росте зарплаты, удобной работе общественного транспорта или высококачественной медицине, а о переводе часов на телефоне на московское время. В итоге некоторые «пострадавшие» абоненты Т2 и МТС приехали на работу на час раньше. Безусловно, это обидно — здесь и ранний подъем не в 6:30, а в 5:30, и внеплановое увеличение длительности рабочего дня... Отметим, что получить оперативные комментарии у операторов «Новому Калининграду» не удалось — представители пресс-служб оказались недоступны.



Жители попробовали «жизнь по-московски», однако, увы, и на ценах это не отразилось. Годовая инфляция замедлялась шестой месяц подряд и в феврале составила 6,97%, однако это оказалось выше, чем в целом по стране (5,91%). В Москве же годовая инфляция достигла 5,1%, следует из материала Центрального банка.

Акционерное общество «Волна», руководителем которого является крупный застройщик Александр Качанович, стало заказчиком подготовки документации по планировке территории в Сокольниках. Речь идёт о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Соответствующий приказ от 18 марта за подписью вице-премьера Кристины Подскребкиной опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что в сентябре 2025 года пресс-служба Правительства России сообщила, что Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

Пока вся страна в 1991 году делила время на «до» и «после» референдума о сохранении СССР, калининградцы спорили о московском часовом поясе, завидовали удачливому игроку в «Спринт» из «Кварца» и наблюдали, как в только что отремонтированной вилле на проспекте Мира открывают Дом актера. Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди последняя декада марта. Подробности — по ссылке.

