Вечерний@Калининград: жизнь по-московски, заказчик путепровода и страницы газет

Некоторые жители Калининградской области 25 марта смогли почувствовать себя настоящими москвичами. Правда, речь идет не о росте зарплаты, удобной работе общественного транспорта или высококачественной медицине, а о переводе часов на телефоне на московское время. В итоге некоторые «пострадавшие» абоненты Т2 и МТС приехали на работу на час раньше. Безусловно, это обидно — здесь и ранний подъем не в 6:30, а в 5:30, и внеплановое увеличение длительности рабочего дня... Отметим, что получить оперативные комментарии у операторов «Новому Калининграду» не удалось — представители пресс-служб оказались недоступны.

Жители попробовали «жизнь по-московски», однако, увы, и на ценах это не отразилось. Годовая инфляция замедлялась шестой месяц подряд и в феврале составила 6,97%, однако это оказалось выше, чем в целом по стране (5,91%). В Москве же годовая инфляция достигла 5,1%, следует из материала Центрального банка.

Акционерное общество «Волна», руководителем которого является крупный застройщик Александр Качанович, стало заказчиком подготовки документации по планировке территории в Сокольниках. Речь идёт о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Соответствующий приказ от 18 марта за подписью вице-премьера Кристины Подскребкиной опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что в сентябре 2025 года пресс-служба Правительства России сообщила, что Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

Пока вся страна в 1991 году делила время на «до» и «после» референдума о сохранении СССР, калининградцы спорили о московском часовом поясе, завидовали удачливому игроку в «Спринт» из «Кварца» и наблюдали, как в только что отремонтированной вилле на проспекте Мира открывают Дом актера. Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди последняя декада марта. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter