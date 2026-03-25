Московское время: жители региона пожаловались на сбой настроек в телефонах

Жители Калининградской области в среду утром рассказали о сбое в настройках времени на мобильных телефонах. Как утверждают собеседники «Нового Калининграда», часы перевелись на московское время, в итоге некоторые жители региона пришли на работу на час раньше обычного. Сбой фиксировался у абонентом МТС и Т2.

Один из жителей областного центра рассказал, что будильник на его мобильном телефона сработал на час раньше. Такая же ситуация произошла у его коллеги, который в итоге пришёл на работу раньше обычного. Подобные сигналы поступали и от других жителей области.

Житель Светлогорска рассказал, что сбой в часовых поясах происходил несколько раз: «Будильник сработал в 6:30. Я встал, собрался на работу. Сел в машину, включил зажигание и увидел, что на часах в автомобиле 6:29. И тут же повторно сработал будильник на мобильном телефоне, он показал вновь 6:30». Он предположил, что проблемы возникли из-за сбоя на базовой станции, с которой синхронизируются настройки времени у пользователей.

Отметим, что получить оперативные комментарии в МТС и Т2 «Новому Калининграду» не удалось — представители пресс-служб оказались недоступны.



