ЦБ: инфляция в Калининградской области по-прежнему превышает среднероссийскую

Цены в Калининградской области в феврале 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,63% к январю. Годовая инфляция замедлялась шестой месяц подряд и в феврале составила 6,97%, однако это оказалось выше, чем в целом по стране (5,91%). Такие данные приводит Центральный банк.

«В феврале цены росли гораздо слабее, чем в январе. Повышение НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов по большей части уже отразилось на январских ценах, хотя в феврале небольшой эффект еще наблюдался», — подчеркнули в Центробанке.

Заметнее всего в регине подорожали яйца. В Банке Росси это связали с увеличением издержек птицефабрик на закупку кормов и ветпрепаратов, а также с заметным ростом затрат на коммунальные услуги и логистику. Чтобы сохранить рентабельность, производители переносили возросшие издержки в цены конечной продукции. «Вместе с тем в прошлом году стоимость яиц продолжительное время снижалась благодаря увеличению объемов их производства в целом по стране, поэтому за 12 месяцев яйца подешевели на 10,79%», — добавили в Центробанке.

Повысились цены на кондитерские изделия. В частности, стали дороже торты, конфеты, зефир и шоколад. Производители продолжили переносить в стоимость продукции возросшие затраты на сырье, обслуживание оборудования и логистику. За год кондитерские изделия подорожали на 12,54%.

Выросли цены на плодоовощную продукцию, например, на помидоры, огурцы, сладкий перец и зелень. Зимой на рынке преобладает тепличная продукция, производство которой обходится дороже из-за больших затрат на обогрев и освещение теплиц, объяснили в ЦБ. Накопленным итогом за год овощи и фрукты подорожали на 8,7%.





Вместе с тем снизились цены на масложировую продукцию, в частности на сливочное масло. В прошлом году объем выпуска сливочного масла заметно вырос благодаря увеличению производства молока. В результате сформировались высокие запасы этого продукта. Предложение сыров в регионе также расширилось. Кроме того, укрепление рубля способствовало снижению цен на импортную продукуцию. В целом за год цены на масло и жиры снизились на 3,22%, а на сыр выросли на 3,54%.

Среди услуг заметно подорожали услуги зарубежного туризма, так как в феврале увеличился спрос на путешествия за границу в связи с наступлением высокого сезона в отдельных странах дальнего зарубежья. В Банке России отметили, что цены на зарубежные туры меняются часто и сильно. В целом за год услуги зарубежного туризма подорожали на 8,09%.

Продолжили дорожать и санаторно-оздоровительные услуги. Спрос на них оставался высоким, поэтому местные санатории и дома отдыха перекладывали в цены возросшие издержки на коммунальные услуги, обслуживание оборудования и приобретение расходных материалов. В целом за год санаторно-оздоровительные услуги в регионе подорожали на 27,65%.

В то же время снизилась стоимость аренды квартир, что связано с увеличением предложения малогабаритных квартир для долгосрочной аренды в регионе. Однако накопленным итогом за год аренда квартир подорожала на 1,86%.

Цены на непродовольственные товары выросли «умеренно». Сильнее всего подорожали ювелирные изделия, меха и меховые изделия, парфюмерия и косметика. При этом подешевели средства связи, телерадиотовары, техника и электроника.