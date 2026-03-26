Вечерний @Калининград: нападение на АЗС, отель-база и подарки губернаторам

20-летний житель Гурьевского района сел за руль родительского автомобиля и отправился «в поисках жертвы». Это следует из шокирующего видео, опубликованного в четверг полицией региона. Молодой человек крепкого телосложения напал со спины на сотрудницу АЗС в Балтийске и несколько раз ударил её ножом — это зафиксировала камеры наблюдения. Судя по указанному на пленке времени, всё это произошло за полночь — в 00.37. Фразу о «родительском автомобиле» и «поисках жертвы» он произнёс позже, отвечая на вопросы сотрудников полиции.

Кто помог обнаружить пострадавшую, как быстро это произошло, насколько оперативно удалось задержать подозреваемого — в пресс-службе полиции на все эти вопросы ответить затруднились. Как и не смогли дать информацию о личности нападавшего и его мотивах. Сообщение о нападении пришло в экстренные службы по линии «112». По всей видимости, это произошло довольно оперативно, поскольку пострадавшая выжила: в минздраве региона сообщили, что сотрудница АЗС была экстренно доставлена в БСМП, где ей сделали сложную операцию. «На данный момент состояние пациентки тяжёлое, но стабильное. Пострадавшая находится в сознании под постоянным контролем медиков», — отметили в минздраве.

Пока неизвестно, что именно толкнуло 20-летнего парня на нападение, и что он имел в виду, говоря о «поисках жертвы». Источники «Нового Калининграда» сообщают, что нет подтверждения того, что молодой человек находился под чьим-либо воздействием. Ответы на эти вопросы, вероятно, появятся позже — материалы переданы в Следственный комитет.





Спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена» предоставляет не занятые спортсменами «временно свободные номера» всем желающим, в том числе туристам. Об этом говорится в ответе пресс-службы «Автотор-Арены» на запрос «Нового Калининграда», касающийся использования под гостиницу «Автотор Спорт Плаза» земельного участка с видом разрешенного использования «спортивные базы», который был получен инвестором без торгов под реализацию социально-культурного проекта. Отметим, что на сегодня на сайте объект позиционируется не как спортивная база для команд, а как гостиница «Автотор Спорт Плаза», предлагающая «номера различных категорий, которые могут удовлетворить запросы как индивидуальных гостей, так и туристических и спортивных групп». Стоимость номеров на сайте отеля начинается от 6400 рублей, на сайте-агрегаторе «Суточно.ру» — от 5250 рублей. Объяснения пресс-службы Дворца спорта «Автотор-Арена», как так получилось, читайте на нашем сайте.





В хранилище Калининградского областного историко-художественного музея масса подарков, которые дарили всевозможные делегации губернаторам региона. Раньше часть презентов можно было увидеть в экспозиции, размещенной около «первой приёмной» — губернаторского кабинета в здании правительства области на Дмитрия Донского, 1. Сейчас все они хранятся в КОИХМ. Руководители области передавали в дар музею и что-то от себя. Корреспонденты «Нового Калининграда» внимательно рассмотрели, чем власть имущие поделились с учреждением культуры и что хотели сохранить для истории. Читайте и смотрите фото по ссылке.





В ближайшие выходные, с 27 по 29 марта, в Калининграде пройдут концерты органной, поп- и рок-музыки, вечер Фрэнка Синатры, выступление известной в 90-е группы «Комиссар», а также фестиваль «Музыкальная весна», фримаркет и семейный День птиц. Подробности — в афише «Нового Калининграда».

