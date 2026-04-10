Вечерний @Калининград: взлёт губернатора, останки Преголи, дорогия дома и капитуляция

Губернатор Калининградской области буквально «взлетел» в рейтинге цитируемости глав субъектов России, всего за месяц переместившись в нём с почётного 55-го места (которое ближе к концу) на более почётное 33-е место, ближе к высшим эшелонам в лице мэра столицы Сергея Собянина, губернаторов Московской области Андрея Воробьева и Ленинградской области Александра Дрозденко. Подросли ставки Алексея Беспрозванных и в рейтинге цитируемости губернаторов СЗФО, в котором он занял почетное четвертое место после Александра Дрозденко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вологодского главы Георгия Филимонова.



Несколько слов про сам принцип «Медиалогии» — рейтинги построены на основе базы российских СМИ системы, которая включает на данный момент более 109 тыс. источников. И самые высокие места занимают в них те, кто, соответственно, чаще всего упоминается в различных СМИ. С мэром Москвы и губернатором Санкт-Петербурга понятно — это мегаполисы, в которых много средств массовой информации, регулярно цитирующих руководителей регионов. Затем в российском рейтинге идут губернаторы Белгородской, Брянской областей, Севастополя, ДНР, Курской области и так далее. Здесь тоже понятно, поскольку эти регионы подвергаются атакам БПЛА, а именно губернаторы нынче уполномочены информировать население о том, что происходит. С локальным лидерством вологодского Георгия Филимонова тоже, наверное, многим всё понятно: хайп, запреты продажи алкоголя и абортов, портрет Сталина на стене в кабинете, рэп на празднике и т.п. и т.д.

Но что же такого сказал Алексей Беспрозванных, что его упоминаемость в СМИ так резко выросла? По всей видимости, сыграла свою роль встреча с президентом Путиным в конце марта и дни Калининградской области в Совете Федерации в начале марта. Ну и плюс тот факт, что теперь все важные новости, которые касаются не только городского хозяйства, но и даже ЧП типа пожара в «Гианте», комментируют не мэрия или МЧС, а лично губернатор. Видимо, чтобы показать населению, что он держит руку на пульсе. А что получает население от этого рейтинга цитируемости, спросите вы. Судя по всему, абсолютно ничего. И очень не хотелось бы, чтобы наш регион попал в список тех, которые держатся в топе «Медиалогии» с 2022 года.

В Калининграде вечером 9 апреля провели реконструкцию капитуляции командования гарнизона Кёнигсберге. Рядом с музеем «Бункер» калининградские реконструкторы развернули свою экспозицию и попытались восстановить события 81-летней давности, когда в центре города еще продолжались бои, а в бункере, выдержавшем несколько прямых попаданий бомб, укрывалось немецкое командование во главе с генералом Отто Ляшем. За воссозданием исторического события наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

В лектории «ОКЕАНиЯ» Музея Мирового океана состоялась открытая встреча с директором Калининградского зоопарка Светланой Соколовой рамках проекта «80 историй о главном». Отвечая на вопросы из зала, Светлана Соколова рассказала, куда делась туша умершей слонихи Преголи, сколько может стоить рог давно ушедшего носорога Теодора и чем её испугал легендарный ворон Яша. Читайте по ссылке.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе. В областном центре их стоимость измеряется сотнями миллионов. За эти деньги потенциальным покупателям обещают «ансамбли зданий», в том числе «встроенных» в парк, бассейны, террасы и целое «родовое гнездо». Подробности — в нашем обзоре.

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» продолжают конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, который будет представлен на ФИШтивале (0+) в Зеленоградске с 30 апреля по 3 мая. Наш очередной участник — калининградский историк-мистик Сергей Трифонов. Кроме любви к городу и секретам, спрятанным за руническими тайнописями, Сергей Трифонов исповедует и любовь к местным рыбным блюдам. Первую строчку его личного рейтинга занимает хек в томатной пасте, который готовит сестра жены. Читайте на нашем сайте.

