Вечерний@Калининград: упущенная онкология, борьба с абортами и «смыслы» Алленберга

О том, что калининградское здравоохранение «славится» своей проблемностью, местные жители знают не понаслышке. И практически свыклись с таким положением вещей. Мало кого удивишь «хроническим дефицитом» медиков, перебоями с поставками лекарств и регулярно выходящей из строя системой «Барс». Но иногда случаются по-настоящему шокирующие ситуации. Как, например, история 62-летней преподавательницы музыкальной школы Черняховска Татьяны Севостьяновой, которой в январе 2025 года был поставлен онкологический диагноз.

О том, что у нее «рак легких четвертой стадии с метастазами», женщина узнала случайно, готовясь к плановой операции. При этом за 11 месяцев до оглашения страшного диагноза Татьяна Дмитриевна прошла ежегодную флюорографию, результат которой вроде бы был нормальным. Но ключевое слово тут «вроде бы», поскольку, как выяснилось позже, пациентке по итогам того обследования было рекомендовано «КТ-ОГК на вдохе и выдохе», о чем она узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. Случившимся с Татьяной Севостьяновой заинтересовалась прокуратура, которая по результатам проведенной проверки обратилась в суд с иском к больнице РЖД. Сама же Татьяна Дмитриевна надеется «изменить ситуацию, чтобы с другими такого не произошло». Подробности — в нашей публикации.

В продолжение «медицинской темы». В ноябре 2023 года калининградские депутаты приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области», вызвавший неоднозначную реакцию общественности. В свою очередь, калининградский омбудсмен Владимир Никитин, судя по всему, принял резонансный документ близко к сердцу, решив объявить войну абортам. Как проходила в последние годы эта неравная битва, Никитин рассказал в своем ежегодном отчете. Текст отчета оказался в редакции «Нового Калининграда», и мы знакомим с ним наших читателей.

В минувшие выходные на территории бывшей психиатрической больницы Алленберг в Знаменске прошел ранее анонсированный архитектурный субботник, а также — воркшоп, то есть своего рода мозговой штурм, целью которого было найти наилучшее применение для этого очень интересного, но крайне заброшенного исторического объекта. А 19 апреля в Закхаймских воротах были подведены итоги этих двух акций. Новый собственник Алленберга сообщил, что не в правилах его компании заказывать у кого-то концепцию развития и что планов в создавать некий мегаобъект, который будет окупаться 40-45 лет, у него нет. «Мы будем заходить через смыслы, через внимание к территории», — заявил он. О чем еще говорили участники встречи — рассказываем в нашей публикации.

Под занавес — о тратах насущных. «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными на 4 апреля. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.



Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»