Вечерний @Калининград: учебник с правками, «немецкий камень» и кровь без льгот

История с учебником «История нашего края» продолжает развиваться: в ряде школ Калининградской области пятиклассники уже начали изучать курс, хотя бумажных пособий у них пока нет. Как рассказали родители, обучение идет по материалам, которые учителя направляют через электронные журналы. Ранее историк Альберт Адылов нашел в учебниках ошибки. Власти тогда заявили, что пособие дорабатывается.

В правительстве подчеркивают, что модуль носит пропедевтический характер — по сути, это вводный курс, а сами темы позже будут изучаться глубже. Пока же используются федеральные учебники и электронные версии регионального модуля. Печатный тираж, судя по данным госзакупки, должен составить десятки тысяч экземпляров, однако сроки исполнения контракта сдвинуты на конец мая, а информация о подрядчике до сих пор не опубликована. Подробнее о новом учебнике читайте на нашем сайте.


Еще одна история — уже из Нестеровского района — разворачивается вокруг так называемого «немецкого камня» в поселке Калинино. В начале апреля его демонтировали, причем, как утверждают местные жители, сделали это под покровом ночи и фактически втайне. Исчезновение привычного объекта вызвало резкую реакцию: люди начали выяснять, куда делся валун, и оказалось, что он просто лежит на заднем дворе, прикрытый мусором.

Инициатива демонтажа, как выяснилось, исходила от настоятеля храма, который счел сохранение камня на месте «реабилитацией нацизма». Местные власти, в свою очередь, объясняют ситуацию попыткой «почистить, помыть и восстановить» объект. При этом в службе охраны объектов культурного наследия говорят: сам камень не является памятником, но подобные решения лучше принимать с участием жителей. В итоге ключевой вопрос здесь даже не в идеологии, а в процедуре: когда объект, стоявший почти сто лет, просто исчезает без объяснений, конфликт становится почти неизбежным. Подробнее — по ссылке на нашем сайте.


Тем временем в Калининграде — без конфликтов, но с не менее важной повесткой — работает областная станция переливания крови. Как выяснилось, регион в этом смысле живет в условиях полной автономии: из-за особенностей логистики кровь и ее компоненты невозможно оперативно доставить извне — они проходят таможенные процедуры наравне с обычными грузами. Поэтому вся система держится исключительно на местных донорах.

По итогам 2025 года в области зарегистрировано около 11 тысяч доноров, заготовлено 9,5 тонн крови — и этого хватает, чтобы полностью закрывать потребности медучреждений. Главврач Нина Кабанчук, работающая здесь около полувека, провела экскурсию по станции для губернатора и его подчиненных и рассказала, как обстоят дела с кровью в Калининградской области. На экскурсии побывал и корреспондент «Нового Калининграда», подробнее — по ссылке.


И под конец — про рынок труда. В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. Среди самых высокооплачиваемых предложений недели оказались дорожные рабочие (до 100 тыс. руб.), стропальщики (до 100 тыс. руб.) и транспортировщики-комплектовщики (до 100 тыс. руб.). Менеджерам на производстве предлагают около 80 тыс. руб., а, например, воспитателям в детских садах — 30-45 тыс. рублей с возможностью надбавок и наставничества для новичков. Где готовы брать без опыта, какие вакансии предполагают частичную занятость и что предлагают работодатели — в полном обзоре на сайте.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

