Вечерний @Калининград: выселение в никуда, праздник Канта, роскошь Светлогорска

Литературный театр имени Альберта Михайлова в Калининграде выселяют из помещений Областного центра культуры молодёжи. Причём, решение было принято накануне премьеры постановки, над которой артисты работали целый год. Причина — работы по сносу аварийного «падающего» дома на Московском проспекте, 70. Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак утверждал, что с каждым из коллективов, размещённых в ОЦКМ, «ведутся переговоры, чтобы подобрать им максимально удобное место». Однако по состоянию на утро 24 апреля альтернатив театру предложено не было. Напомним, что в 2018 году его выселили из здания бывшей биржи на ул. Бассейную, в сентябре 2025 года — с Бассейной на Московский проспект, теперь, получается, и вовсе в никуда. На фоне многомиллионных проектов федеральных учреждений культуры, о которых регулярно повествует профильное министерство, творческий путь местных артистов всё больше походит на выживание.

302-летие со дня рождения великого философа в его родном городе отметили без особой помпы. «Новый Калининград» выслушал доклад профессора, доктора философских наук Алексея Круглова о том, как отмечался этот праздник в своё время в Кёнигсберге, затем в Калининграде, и какие последние тенденции, которые касаются изучения наследия философа Иммануила Канта, наблюдаются в настоящее время.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Светлогорске. За 165-265 млн рублей потенциальным покупателям обещают «самое центральное место на самой центральной улице», море «в нескольких минутах ходьбы», посиделки у камина и утреннее пение птиц. Подробности — в нашем обзоре.

В среду, 22 апреля, в БФУ имени Канта, где в прошлом году начали готовить реставраторов, прошла научно-практическая секция XXVI международного конгресса представителей этой, а также смежных профессий. Называлась она «Реставрация объектов историко-художественного наследия: наука, образование, практика». Корреспондент «Нового Калининграда», прослушав ряд докладов, удивился разнообразию подходов к восстановлению и сохранению памятников истории и преисполнился надеждой, что дефицит реставраторов в регионе постепенно сойдет на нет.

Обзор: Мария Власенкова, в материале использованы фотографии Музея изобразительных искусств, БФУ им. Канта, театра имени Альберта Михайлова и с сайта domclick.ru