Вечерний @Калининград: «Лохматый оскар», ФИШтиваль и нескучная пенсия

С 2019 года в Калининградской области проходит необычная церемония награждения премии, которую в народе называют «Лохматым оскаром». Пушистые и не очень номинанты съезжаются к нам со всей России и даже из-за рубежа. В минувшие выходные под Зеленоградском подвели итоги седьмого сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» и Международного конкурса для русскоязычных СМИ «Пером и сердцем». «Новый Калининград» побывал на этом событии и увёз награду. Как и в прежние годы, премия собрала героев из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки, а также людей, наиболее отличившихся в деле защиты животного мира, ну и, конечно, журналистов, которые об этом пишут.


Пенсия — это далеко не всегда внуки, огород и очереди в поликлинику. Часто выход на заслуженный отдых — это новая жизнь. Свободного времени становится побольше, поэтому можно начать осуществлять мечты. Правда, финансовых возможностей для этого у российских пенсионеров не так много. Журналист «Нового Калининграда» выяснила, чем пожилые люди могут бесплатно себя занять, и оказалась приятно удивлена обилием вариантов.


С 30 апреля по 3 мая на Музейной аллее в Зеленоградске пройдёт 12-й ФИШтиваль — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов (0+). Подробная программа мероприятия — в нашей публикации.


В субботу, 25 апреля, на острове Канта стартовала традиционная весенняя гастро-ярмарка (0+). Несмотря на штормовой ветер, открытие не стали переносить, и «Новый Калининград» зафиксировал некоторую активность (однако организаторы явно рассчитывали на большее количество посетителей). За ассортимент ярмарки отвечали 44 повара, которые представили в том числе свои новые проекты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter