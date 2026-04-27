Мастер-классы, химическое шоу и научная лужайка: опубликована программа ФИШтиваля

С 30 апреля по 3 мая на Музейной аллее в Зеленоградске пройдёт 12-й ФИШтиваль — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов (0+). Подробная программа мероприятия — в нашей публикации.

В четверг, 30 апреля, фестиваль начнёт работу в 14 часов. До 22:00 гости смогут познакомиться с гастропроектами участников «от Мурманска до Владивостока» и маркетом местных мастеров.

То же самое можно будет сделать в пятницу, 1 мая, с 11 до 22 часов. Кроме того, с 11:30 до 12:30 запланировано химическое шоу «Сумасшедшая наука». С 11:00 до 18:00 можно посетить научную лужайку ИЦАЭ. Вниманию гостей будут представлены балансборды, «хронограф», «чепухатом», «кирпланк» и «активная зона реактора». С 12 до 20 часов в шатре пройдут детские мастер-классы. Участников ждут изготовление украшений и декора из дрифтвуда и морского стекла; изготовление браслетов по знаку зодиака; роспись крафтовых шопперов; изготовление свечей; обработка янтаря. На подиуме с 13 до 14 часов можно будет прослушать лекцию «Наука морских путешествий». С 14:00 до 15:30 состоится научно-популярное ток-шоу «Научный холодильник: рыба», с 16 до 17 часов — интерактивное мероприятие от Love Radio — Калининград, с 17:00 до 17:30 — награждение победителя конкурса гастросувениров. С 17:30 до 18:00 гостей фестиваля ждёт гастрономический мастер-класс: шеф-повар проекта «Гнездо» Дмитрий Костромичёв приготовит салаку слабой соли. На 18 часов запланировано выступление директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского района „Вторая школа“» Наталии Сидориной о проекте «Гастро Индастри Фест».

2 мая фестиваль вновь будет работать с 11 до 22 часов. С 12:00 до 20:00 пройдут детские мастер-классы. В 12 часов бренд шеф-повар ресторанов «БАЛТ» и «Рыба на крыше» Ахмед Охунов приготовит «Леночкиного леща».

3 мая ФИШтиваль также можно будет посетить с 11 до 22 часов. С 12:00 до 20:00 вновь пройдут детские мастер-классы. С 13:00 до 14:40 гости от 12 лет смогут научиться рисовать северное сияние на спиле дерева. С 15:00 до 16:40 пройдут мастер-классы по рисованию кита на арт-бордах (12+). С 15 до 16 часов шеф-повар ресторана «Печенга» Андрей Чернышев проведёт гастрономический мастер-класс «Ломоть с лососем и треской». «Как правильно солить лосося и о сочетаниях рыб в блюде расскажет настоящий горняк, осуществивший мечту стать поваром», — говорится в анонсе. С 16:00 до 16:30 шеф-повар ресторанов «Судак» и «Мадам Буше», а также автор стрит-фуд проекта «Рыбный день» Артём Шмыга проведёт мастер-класс по приготовлению хека. На 16:30 запланировано выступление методиста историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа Мурманской области Анны Чурлик о проекте «Знам Знамыч и музейные занятия в шахте Каула-Котсельвара». О проекте «Гастро Индастри Фест» расскажет директор АНО «Центр социальных проектов Печенгского района „Вторая школа“» Наталия Сидорина в 16:45. Тогда же состоится розыгрыш приза «Гастро Индастри Фест».

ФИШтиваль пройдёт на Музейной аллее в Зеленоградске (ориентир — станция «Приморье»). Вход на все мероприятия свободный.