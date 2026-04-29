Вечерний@Калининград: парк на месте Дома советов, дело экс-замминистра и газеты

Совет по культуре при губернаторе Калининградской области поддержал концепцию ландшафтного парка «Россия» на месте бывших Королевского замка и Дома Советов, представленную 29 апреля главным архитектором проектной мастерской «Другая архитектура» Владимиром Панифёдовым. Поддержка оказалась не единогласной (например, на необходимости проведения архитектурного конкурса настаивал архитектор Вячеслав Генне), однако, как сообщил в конце встречи губернатор Алексей Беспрозванных, одобрение большинства было необходимо для того, чтобы получить средства на проектирование.



Глава региона отметил, что осилить подобный проект можно будет лишь при помощи федерального бюджета. Он признался, что уже пытался найти крупных инвесторов, но у него не получилось. Беспрозванных также дал понять, что дискутировать о концепции не стоит: «Еще раз: это пространство для наших жителей, для калининградцев. Это центральное пространство нашего региона, поэтому давайте все вместе его сделаем предметом нашей гордости».

Кроме того, Совет по культуре в среду также единогласно утвердил проект памятника князю Владимиру, который планируется установить на площади Победы. Согласно представленным материалам, установка памятника запланирована к 6 июня 2026 года.

В Центральном районном суде Калининграда 23 апреля продолжилось рассмотрение уголовного дела бывших сотрудников регионального минздрава, которых обвиняют хищении более 2,8 млн рублей. По делу проходят бывшая замминистра здравоохранения Анна Попова, а также Григорий Земляной, Алексей Низола и Екатерина Горбунова. Заседание под председательством судьи Марии Латышевой было посвящено показателям цифровой активности сотрудников медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и свидетельским показаниям. Подробнее читайте по ссылке на сайте.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая неделя мая. Ценам, вернее, жуткой дороговизне и связанным с ней разного рода социальным язвам, посвящена зарисовка с Центрального рынка, что была напечатана на последней полосе «Проспекта Мира». Подробнее читайте по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото из презентации, представленной Владимиром Панифедовым