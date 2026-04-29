В Калининграде утвердили проект памятника князю Владимиру на площади Победы

Совет по культуре в Калининграде единогласно утвердил проект памятника князю Владимиру, который планируется установить на площади Победы. Об этом стало известно на заседании, где и представили визуал будущего монумента.

Автором архитектурного решения выступил член Российского союза художников Иван Соловьёв, скульптором — член Союза архитекторов России Кирилл Чижов. Согласно представленным материалам, установка памятника запланирована к 6 июня 2026 года.





Ранее председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин заявлил, что вопрос с появлением монумента будет решен в ближайшее время. В прошлом месяце Кропоткин пообещал корреспонденту «Нового Калининграда» лично приехать на место разобранного постамента, чтобы разобраться, «в каком это все виде и что в конечном счете там будет стоять».

Напомним, постамент был установлен на площади перед собором более десяти лет назад — в 2015 году. В октябре на заседании комиссии по бюджету горсовета и.о. главы города (на 2015 год — прим. «Нового Калининграда») Наталья Дмитриева сообщила, что на площади должен появиться памятник князю Владимиру, поэтому в бюджете необходимо срочно найти 5,7 млн рублей на обустройство постамента и места вокруг памятника. Дмитриева убедила депутатов, что смета проекта благоустройства на тот момент была готова и заверена всеми необходимыми органами, работы по подготовке постамента необходимо было завершить до 15 ноября 2015 года. Тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл во время визита в областной центр в ноябре 2014 года. Источник в горадминистрации утверждал, что поставить Владимира в центре необходимо было к очередному визиту предстоятеля РПЦ в ноябре 2015 года.

В октябре мэрия сообщила, что эскиз выбран из вариантов, представленных известным художником и скульптором Владимиром Суровцевым. Изготовление и установку памятника должны были оплатить меценаты. В ценах 3-го квартала 2014 года общая стоимость работ составляла более 16,5 млн рублей.

Тогда же на месте памятника в центре города начали пилить деревья, потом за счет бюджета установили постамент.

Однако памятник так и не был установлен. В июле 2016 года экс-мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил, что памятника Владимиру на площади Победы пока не будет, поскольку у спонсоров и меценатов нет денег. «Все планы, которые были и у церкви, и у бизнесменов, пришлось, к сожалению, чуть-чуть приостановить», — рассказал градоначальник. Он заверил, что памятник поставить все же планируется, «но не в этом году (2016-м — прим. ред.) однозначно».

После этого на постаменте установили крест.

В 2017 году территорию передали в безвозмездное пользование приходу храма Христа Спасителя. По данным Росреестра, в 2018 году было зарегистрировано право собственности церковного прихода на земельный участок общей площадью 22 сотки, включавший в себя не только постамент, но и территорию рядом. В назначении указывалось, он предназначен для размещения культовых зданий. В настоящее время, по данным Публичной кадастровой карты, участок с номером 39:15:121801:311 находится в частной собственности, разрешенное использование — религиозное.