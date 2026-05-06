Вечерний @Калининград: мониторинг УК, будни колонии и цены на продукты

В калининградских торговых сетях подорожал хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница составила от 2,5 до 3 рублей за буханку. Килограмм огурцов при этом можно приобрести на 70-140 рублей дешевле, чем месяцем ранее. Об этих и других изменениях на прилавках читайте в обзоре «Нового Калининграда».





Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в женской колонии в посёлке Колосовка и узнали, на чьих скамейках сегодня повсеместно отдыхают калининградцы, почему в местной колонии отбывают наказание даже жительницы Москвы и что означает слово — «пробация».

Празднование Дня Победы в начале 1990-х и размышления о цене Победы, проблемы местной промышленности (в том числе остановка чулочной фабрики «Дружба»), дискуссии о роли комсомола, бытовые трудности студентов и горожан... Чтобы узнать, чем жила наша область 35 лет назад, продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год. На очереди вторая неделя мая.

В областном правительстве пообещали внедрить систему мониторинга эффективности работы управляющих компаний. Итоговая оценка будет формироваться из шести критериев: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, оценка работы УК в ГИС ЖКХ, удовлетворенность жителей (выясняется в рамках опроса), оценка содержания МКД по чек-листу и публичная активность УК в мессенджере МАХ. Первые итоги мониторинга планируют представить в августе 2026 года.

В рубрике «Есть мнение» музыкальный журналист, автор телеграм-канала Silly Love Songs Алексей Алеев рассказывает о проекте Modern Gothic Sonata (18+), который «ставил себе целью познакомить туристов с тевтонскими песнопениями, но в итоге превращает Светлогорск в центр притяжения для меломанов».

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале использована фотография Станислава Ерохина из газеты «Маяк»