Вечерний @Калининград: мониторинг УК, будни колонии и цены на продукты

В калининградских торговых сетях подорожал хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница составила от 2,5 до 3 рублей за буханку. Килограмм огурцов при этом можно приобрести на 70-140 рублей дешевле, чем месяцем ранее. Об этих и других изменениях на прилавках читайте в обзоре «Нового Калининграда».


Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в женской колонии в посёлке Колосовка и узнали, на чьих скамейках сегодня повсеместно отдыхают калининградцы, почему в местной колонии отбывают наказание даже жительницы Москвы и что означает слово — «пробация».


Празднование Дня Победы в начале 1990-х и размышления о цене Победы, проблемы местной промышленности (в том числе остановка чулочной фабрики «Дружба»), дискуссии о роли комсомола, бытовые трудности студентов и горожан... Чтобы узнать, чем жила наша область 35 лет назад, продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год. На очереди вторая неделя мая.


В областном правительстве пообещали внедрить систему мониторинга эффективности работы управляющих компаний. Итоговая оценка будет формироваться из шести критериев: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, оценка работы УК в ГИС ЖКХ, удовлетворенность жителей (выясняется в рамках опроса), оценка содержания МКД по чек-листу и публичная активность УК в мессенджере МАХ. Первые итоги мониторинга планируют представить в августе 2026 года.


В рубрике «Есть мнение» музыкальный журналист, автор телеграм-канала Silly Love Songs Алексей Алеев рассказывает о проекте Modern Gothic Sonata (18+), который «ставил себе целью познакомить туристов с тевтонскими песнопениями, но в итоге превращает Светлогорск в центр притяжения для меломанов».

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале использована фотография Станислава Ерохина из газеты «Маяк»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Связь (последних) времён

Музыкальный журналист, автор телеграм-канала Silly Love Songs Алексей Аллеев — о проекте Modern Gothic Sonata (18+)

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter