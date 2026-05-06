Власти пообещали провести мониторинг эффективности управляющих компаний

В Калининградской области планируют внедрить систему мониторинга эффективности работы управляющих компаний, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый инструмент оценки разработан региональным министерством контроля и предусматривает, в том числе, опрос жителей. Оператором мониторинга выступит региональное отделение Народный фронт. Как сообщает пресс-служба, инициатива стала продолжением мер, принятых после жалоб на качество работы управляющих компаний, в том числе в период зимней уборки.

Как сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных, результаты мониторинга планируется сделать публичными. Предполагается, что это позволит жителям ориентироваться при выборе управляющей компании, а также будет способствовать вытеснению с рынка недобросовестных организаций.

Мониторинг будет проводиться дважды в год, итоги первого этапа планируют представить в августе 2026 года. По оценке регионального отделения Народного фронта, для получения репрезентативных данных необходимо опросить до 40-50 тысяч человек.

«Итоговая оценка будет формироваться из шести критериев: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, оценка работы УК в ГИС ЖКХ, удовлетворенность жителей (выясняется в рамках опроса), оценка содержания МКД по чек-листу и публичная активность УК в мессенджере МАХ», — сообщила пресс-служба правительства. Низкие показатели могут стать основанием для проведения дополнительных контрольных мероприятий.

Ранее губернатор сообщил, что в Калининградской области собираются составить «черный список» управляющих компаний, чтобы ограничить им возможность выхода на рынок услуг.