В минобре области пообещали, что бронирование путевок детям пройдет без сбоев

В 2026 году сервис бронирования путевок в детские загородные лагеря будет работать без технических сбоев. Об этом заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе.

«Мы сделали выводы, канал сейчас значительно расширен. И технические специалисты гарантируют нам, что всё будет хорошо», — сказала она.

Прием заявлений в детские лагеря откроется 11 апреля в 10:00. «Мы постараемся ещё за неделю запустить [сервис] в тестовом режиме, чтобы могли заполнить заявление те, кто впервые будет пробовать этот информационный ресурс. Для того, чтобы всё получилось», — добавила Трусенева.

В прошлом году родители также сталкивались с тем, что статус заявки не менялся долгое время и находился в резерве. В таком случае, по словам министра, необходимо обратиться в лагерь и обсудить план дальнейших действий. Помимо этого, можно обратиться в министерство образования.

Отдохнуть летом смогут около 50 тыс. калининградских школьников. Подать заявку можно в разные лагеря, но принять ребенка смогут только в один. «В приоритете у нас — обеспечить ребят из семей участников СВО. Также дети из семей с трудной жизненной ситуацией тоже смогут воспользоваться льготными путёвками», — сказала Трусенева.

В этом году в Калининградской области будут работать 360 лагерей, большинство из которых — пришкольные. Кроме того, летом будут функционировать 13 загородных лагерей, 65 лагерей труда и еще 8 — палаточного типа.

«В лагерях труда и отдыха <...> ребята из предпрофессиональных классов с помощью своего индустриального партнёра организуют правильную летнюю занятость. С одной стороны, есть отдых, питание, сопровождение, наполнение воспитательных программ. С другой стороны, есть возможность реализовать себя на площадке наших предприятий, внести полезную лепту в реализацию той продукции, которая сегодня выращивается на территории региона; сформировать свою трудовую бригаду и себя проявить, — отметила министр образования. — Вторая история — это, конечно, палаточные лагеря. В нашем климате бывает по-разному: у нас и грозы бывают, и дожди, и другие истории летом происходят. Но это тоже работа на сплачивание, на команду, на открытие для себя новых навыков, которые сделают тебя устойчивым, независимо от обстоятельств».

Трусенева подчеркнула, что палаточные лагеря пользуются большой популярностью. Ежегодно в области открывается по три новых лагеря такого типа.

Напомним, что два года подряд, в 2024-м и 2025-м, жители областного центра сообщали, что в момент старта продаж в сервисе бронирования фиксировались сбои в работе. В администрации Калининграда заявляли, что «при подаче заявления необходимо подождать обработки вашего запроса сервером, не обновляя страницу».

В июле 2025 года на заседании правительства Трусенева сообщила, что в настоящее время в Калининградской области закрыто не более 50% потребности мест в летних загородных лагерях, для закрытия потребности необходимо еще 5500 новых мест.