«Сами откачивали воду»: высотки в Калининграде вторую неделю живут без лифтов

В Восточном микрорайоне Калининграда в нескольких высотных домах спустя полторы недели после локального наводнения, случившегося из-за сверхнормативных осадков в конце августа, не работают лифты. О проблеме сообщили жители высоток, вынужденные всё это время пользоваться лестницами. Насколько критичным стали повреждения, кому жаловаться на управляющие компании и кто уже добился подключения лифтов, выяснял «Новый Калининград».

Ольга Авдеева, проживающая в десятиэтажном доме № 3 по улице Кипарисовой, рассказала, что во время ливня подвал высотки был затоплен, из-за чего под водой оказались припаркованные на подземных стоянках автомобили и прекратили работу лифты.

«Микрорайон состоит преимущественно из высотных домов, самый высокий из которых — 16 этажей, по габаритам — самый большой в области, — написала Авдеева. — Мы живем без лифтов уже больше недели! В наших домах проживают глубоко пожилые люди, мамы с колясками, инвалиды. В каждой второй квартире владельцы собак, которых нужно выгуливать трижды в день».

Ко второй половине дня 3 сентября лифты в доме № 3 на Кипарисовой ещё не работали. Ольга Авдеева пояснила, что обращалась по этому поводу в управляющую компанию «Комфорт», но та не смогла дать вразумительный ответ.

«Наши заявки на починку лифтов игнорируются, сроки починки не установлены, уведомления о перерасчетах за обслуживание лифтов не приходят, откачка воды с нулевых этажей и просушка помещения не производится должным образом. Мы находимся в ожидании, а тем временем нагрузка на организмы людей, живущих на верхних этажах — несоразмерная, — продолжает Ольга. — Нет возможности поднимать грузы, даже пакеты с продуктами может поднять по лестнице не каждый. Сроки доставки мебели и техники приходится переносить».

Жители Кипарисовой успели обратиться со своей проблемой к депутату Сергею Севостьянову, однако ускорить её решение это не помогло. Кроме того, им стало известно, что на улице Таврической жителям одной из многоэтажек пришлось скидываться на откачку воды из подвала, однако лифты им подключить всё равно не смогли.

Сергей Севостьянов в свою очередь рассказал, что в этот раз обращений от жителей было так много, что он не успевал их обрабатывать.

«Мне писали почти со всех улиц округа, жалобы на лифты поступают и сегодня. На проблему мы обратили внимание ещё в прошлом году, о чем сообщали главе города Олегу Аминову, но в этом году проблем стало больше. Дело в том, что большая часть ливнёвок тут не работает», — сообщил депутат.

С похожей бедой в «Новый Калининград» обратились и жители дома № 18 по улице Виктора Денисова. В девятиэтажке также затопило подвалы полторы недели назад, из-за чего были отключены лифты. Жильцы уверяют, что управляющая компания «ВостокСитиСервис» с этого момента не отвечает на заявки по работе лифтов и не производит уборку этажей, хотя обе услуги внесены в платёжку.

«Заявку мы оформили 25 августа. По сей день её статус „в работе“», — рассказал один из жителей. Мужчина также сообщил, что недавно сделал операцию на колене, из-за чего не может передвигаться по лестнице. Кроме того, в постоянном медицинском обслуживании нуждается его жена (семья проживает на одном из верхних этажей).

Ни с одной из упомянутых жителями управляющих компаний «Новому Калининграду» оперативно связаться не удалось — в приёмной не брали трубку. Зато в пресс-службе мэрии города подтвердили, что от жителей Восточного микрорайона в течение последних двух недель поступила масса жалоб.

«Нам поступали жалобы от жителей дома № 4 по улице Флотской, но там, как сообщила управляющая компания, лифты заработали с 30 августа, — рассказали в горадминистрации. — Были и жалобы по улице Кипарисовой, которыми занималась компания „ВертикальСервисЛифт“, обслуживающая лифты. Для жителей этой улицы уже пообещали сделать перерасчёт платежей».

Источник в компании «ВертикальCервисЛифт» сообщил «Новому Калининграду», что на текущий момент заявки на порчу лифтов из-за подтоплений поступали с десятка улиц Калининграда, большая часть которых находится в Восточном микрорайоне. Растянутые же сроки выполнения работ связаны с необходимостью длительной просушки оборудования.

«На улице Зорге жители требовали запустить лифт быстрее, в результате там случился „коротыш“. Сколько они теперь будут сидеть без лифта — одному богу известно», — добавил источник.

Кроме того, в мэрии пояснили, что работой с некачественным обслуживанием жителей занимается министерство муниципального контроля Калининградской области, и посоветовали пострадавшим обращаться с претензиями в его адрес.

Во второй половине дня 25 августа с учетом ночных ливней в Калининграде выпало 62 мм осадков. Такие подсчёты утром 26 августа сделали эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». Тогда же директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков сообщал, что подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру понедельника.

О том, что коммунальные службы «сделали всё возможное и невозможное» для скорейшего устранения подтоплений, журналистам во вторник, 26 августа, заявила глава администрации города Елена Дятлова.

«Всё, что у нас есть, и оборудование, и люди, все вышли на работу в городе. Это было отработано быстро, оперативно. Коллеги, работая здесь в администрации, распределяли объекты, координировали работу вместе с „Водоканалом“ и отрабатывали по проблемным точкам. Мне сегодня упрекнуть людей не в чем. Их количество мы не подсчитывали. Нашей задачей было оперативно организовать работу», — сообщила Дятлова.