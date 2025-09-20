В Калининграде не успели починить часть лифтов, сломавшихся после ливней в августе

В Восточном микрорайоне Калининграда ещё не починили часть лифтов, переставших работать после локального наводнения, случившегося из-за сверхнормативных осадков в конце августа. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в компании «ВертикальЛифтСервис».

«Восстанавливаются лифты. Было 80 — стало 11 [лифтов, которые необходимо починить]», — рассказали в компании. Кроме того, как уточнил собеседника портала, лифт на ул. Зорге, 4, где произошло короткое замыкание, успели починить.

«Сами откачивали воду»: высотки в Калининграде вторую неделю живут без лифтов

Проблема со сломанными лифтами в Восточном микрорайоне повторилась во время последних ливней. По словам представителя «ВертикальЛифтСервис», некоторые лифты «все равно вставали, но все их наладили, все работают».

Напомним, что во второй половине дня 25 августа с учетом ночных ливней в Калининграде выпало 62 мм осадков. Такие подсчёты утром 26 августа сделали эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». Тогда же директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков сообщал, что подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру понедельника. О том, что коммунальные службы «сделали всё возможное и невозможное» для скорейшего устранения подтоплений, журналистам во вторник, 26 августа, заявила глава администрации города Елена Дятлова.

В начале сентября жители высоток в Восточном микрорайоне сообщили, что лифты из-за подтоплений не работают уже пару недель. Жильцы были вынуждены пользоваться лестницами.