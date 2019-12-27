Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. Что это было?

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина. «Новый Калининград» коротко рассказывает о главном событии среды для тех, кто всё пропустил или запутался.



Утром 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи он, в частности, пообещал множество благ семьям с детьми, бесплатное питание младшеклассникам, а заодно предложил изменить Конституцию. В том числе президент хочет дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров.

Через пару часов Правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. «Эти [предложенные Владимиром Путиным] изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — прокомментировал решение Дмитрий Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Глава России принял отставку и поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

На новость об отставке российского правительства отреагировала биржа. Днём в среду курс рубля снизился по отношению к доллару и евро. Также к 16:30 по Москве индекс Московской биржи снизился на 0,74%, индекс РТС — на 0,92%.

Владимир Путин заявил о намерении предложить Дмитрию Медведеву занять должность заместителя председателя Совета безопасности. Сейчас такой должности не существует, президент хочет ввести её специально для экс-премьера. «Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — сказал он.

Виталий Мутко уверен, что отставка правительства связана со «спросом на изменения». «Конечно, учитывая это все [сказанное в послании президента Федеральному собранию], правительство провело заседание с участием президента. Дмитрий Анатольевич подробно все изложил, и, исходя из этого, мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами, и сейчас, в общем-то, правительство приняло решение подать в отставку», — сказал Мутко в ходе вступительного слова на встрече с Ассоциацией инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума, пишет РБК.

Дмитрий Медведев провёл во главе кабмина, по данным ТАСС, больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года). Это абсолютный рекорд в новейшей истории России.

Предыдущий раз кабмин уходил в отставку не в связи с выборами президента в 2007 году, когда на посту премьера Михаила Фрадкова сменил Виктор Зубков. Он занимал кресло меньше года, а после выборов 2008-го года премьер-министром стал Владимир Путин.

Кресло Медведева в правительстве Путин предложил главе ФНС России Михаилу Мишустину. Его кандидатура на должность премьер-министра уже внесена на рассмотрение в Госдуму. Как сообщает ТАСС, вечером в среду Мишустин прибыл в Госдуму на заседание Совета Думы.

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», несмотря на уход с должности премьера, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источники в руководстве партии. «Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии», — сказал собеседник агентства.

Текст: Татьяна Зиберова