Болельщики «Балтики» обратились к врио губернатора с петицией

Болельщики калининградской «Балтики» собирают подписи под петицией в поддержку футбольного клуба. Текст обращения к врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных опубликован на платформе для петиций change.org.



«Клуб, основанный и выступающий в чемпионате страны с 1954 года, обладатель золотых жетонов первого дивизиона, его рекордсмен и старожил, воспитавший не одну славную плеяду футболистов и тренеров, участник еврокубков, может прекратить своё существование, — написал автор петиции Виктор Кохановский, — Сейчас клуб находится в глубочайшем кризисе. Все мы за это время ни разу не отворачивались от него. Единственной нашей целью является возвращение „Балтики“ в элиту российского футбола и возможность снова достойно представлять нашу оторванную Родину в Чемпионате России».

Однако этому, по мнению обратившегося, могут помешать «странные и безумные вещи», происходящие в команде. Речь о приглашении «экспериментального тренера», не имеющего, как считает автор петиции, «опыта решения задач по повышению команды в классе». «Данные факторы и явились причиной, почему основной костяк команды разбегается сломя голову», — гласит текст обращения.

Также в петиции задан ряд вопросов руководству клуба. К примеру, болельщики хотят знать, «как планируется возвращение команды в РПЛ».

«Если не принять срочные меры, то команда надолго может осесть в „болоте“ первой, а то и второй лиги. Мы начинаем общественную акцию по поддержке и сохранению футбольного клуба „Балтика“ и очень надеемся и хотим, чтобы наша любимая команда вернулась в элиту российского футбола», — заключил Виктор Кохановский.

На момент публикации материала петицию подписали 300 человек.

За последнее время клуб покинули капитан Иван Остойич, Владислав Лазарев, Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб. Главным тренером балтийцев после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта».