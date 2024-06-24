Минспорта: «Балтика» делает всё возможное для возвращения в Премьер-лигу

Калининградская «Балтика» делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе. Об этом заявило региональное министерство спорта в комментариях на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» в понедельник, 24 июня.

Накануне стало известно, что болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». По мнению подписавшихся, возвращению «Балтики» в элиту российского футбола могут помешать «странные и безумные вещи», происходящие в команде. Речь о приглашении «экспериментального тренера», не имеющего, как считает автор петиции, «опыта решения задач по повышению команды в классе». «Данные факторы и явились причиной, почему основной костяк команды разбегается сломя голову», — гласит текст обращения.

Ссылку на эту петицию оставили в комментариях на странице у Беспрозванных. Отвечать пришлось региональному министерству спорта. По мнению ведомства, нужно поддержать клуб и дождаться первых побед.

«Всё же „Балтика“ делает всё возможное для выполнения поставленной на сезон задачи и борьбы за повышение в классе. Скоро „бело-синие“ объявят и обо всех, с кем пришлось расстаться, и всех, кого удалось привлечь в клуб. <...> Новый тренерский штаб, учитывая все особенности положения клуба, примет решение о том, как будут играть в грядущем чемпионате ФНЛ», — отметило минспорта Калининградской области.

На данный момент клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.