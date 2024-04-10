Совладелец компании из Нижнего Новгорода выкупил землю в Филинской бухте

Совладелец нижегородской компании «Навалия» Сергей Евангулов, который также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Калининграде, выкупил земельный участок в Филинской бухте. Результаты торгов по приватизации муниципального имущества опубликовали на сайте администрации Светлогорского округа.



На продажу выставляли нежилое здание по улице Фруктовой, 2а в поселке Приморье и участок под ним площадью 1107 квадратных метров (кадастровый номер 39:17:030006:15). Земля находится рядом с улицей Флотской, от которой будет начинаться спуск к морю. Начальная цена открытого аукциона составила 2,9 млн рублей.

На торги поступило пять заявок, одну из них отклонили из-за неподтвержденного поступления задатка. К тендеру были допущены калининградские индивидуальные предприниматели Мария Гулевич и Сергей Евангулов, московская компания «Райд» и гражданин Владимир Федотов. Победителем признали Сергея Евангулова, предложившего самую большую сумму: 4,8 млн рублей. Как отмечает портал Rugrad, кадастровая стоимость земли с назначением под магазин составляет 4,08 млн рублей, самого здания — 1,4 млн, что в совокупности превышает итоговую цену выкупа.

Евангулов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2022 году. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, его основное направление работы — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Бизнесмен также выступает соучредителем научно-производственной компании «Навалия», которая была зарегистрирована в Нижнем Новгороде в марте 2024 года. Вместе с Евангуловым фирмой владеет Галина Щербакова. Основной вид деятельности «Навалии» — неспециализированная оптовая торговля.

В начале апреля стало известно, что обустройством спуска к Филинской бухте займется компания «Балтик Строй Проект». Подрядчику предстоит за 90 дней построить четырехметровую по ширине дорогу от улицы Флотской к пляжу. При благоустройстве планируют спилить 130 деревьев и пять кустарников, а также уничтожить 263,5 квадратных метров травянистой растительности.